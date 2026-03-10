ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】JR武豊線 乙川駅～半田駅間 運転見合わせ 車が橋… 【交通情報】JR武豊線 乙川駅～半田駅間 運転見合わせ 車が橋桁に衝突したとの情報（10日午前11時45分時点） 【交通情報】JR武豊線 乙川駅～半田駅間 運転見合わせ 車が橋桁に衝突したとの情報（10日午前11時45分時点） 2026年3月10日 10時54分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR武豊線は、車が橋桁に衝突したとの情報があり、10日午前10時20分頃から乙川駅～半田駅間で運転を見合わせています（10日午前11時45分時点）。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も ホームから転落した妊婦… 救ったのは高校生 ｢ためらいなかった｣ 電車到着5分前の“救出劇” SNSを通じて奇跡の再会 ロブスターを“伊勢海老”として販売 伊勢海老を名乗れるのは世界で1種類｢イセエビ科イセエビ属イセエビ｣のみ 伊勢志摩みやげセンター王将 三重 関連情報（BiZ PAGE＋） ネジ, 商店街, 介護タクシー, リハビリ, 伊東市, 静岡, 介護, 墓, 大学, 仏壇