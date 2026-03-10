犯行時間3分　トラックで店に突っ込み85万円相当貴金属を強奪　40代の男を拘束　韓国・釜山

韓国・釜山で、トラックで店舗に突っ込み貴金属を奪う大胆な窃盗事件が発生した。犯人はわずか3分で85万円相当を持ち去った。その後、拘束された男は「生活苦」と供述しているが、警察が詳しい動機を調べている。

盗難車で店を破壊ハンマー手に

韓国最大の港町・釜山でカメラが捉えたのは、トラックが店に突っ込み入り口を破壊する“瞬間”。招かれざる貴金属泥棒だ。

犯人は店に入るやいなや、持参したハンマーでショーケースをたたき割り、商品をごっそりとショルダーバッグの中に詰め込んでいった。

犯行時間はわずか3分。日本円で約85万円相当の貴金属を持ち去った。

店のオーナーは「あ然としました。店に入ったら中がもうめちゃくちゃで」と話す。

犯行に使ったトラックは盗難車

貴金属泥棒は警察によって拘束された。その後の捜査で新たな事実が明らかになった。

店の出入り口を破壊したトラックは、被害に遭った店から約3km離れた魚市場から盗んだ車だった。

貴金属泥棒の40代の男は「事業に失敗して、生活が苦しかった」と供述している。

現地警察が詳しい犯行動機を調べている。

（「イット！」3月9日放送より）