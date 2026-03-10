左：養豚場での李志娟さん。右：北京にある雲南省代表団の滞在場所で、撮影に応じる全人代代表の李志娟さん。（組み合わせ写真、保山＝新華社配信）

【新華社北京3月10日】中国雲南省保山市にある昌寧県鴻坤生猪養殖場の董事長、李志娟（り・しけん）さんは、第14期全国人民代表大会（全人代）代表として、北京で始まった全人代に出席している。2008年に高校を卒業後、同省昆明市で2年間生活し、その後故郷の保山市に戻って母親から養豚業を引き継いだ。

13年、李さんは雲南農業大学の畜産獣医専攻に入学し、学業の傍ら自費で中国各地の養豚場を視察し、経験を積んだ。畜産獣医課程を修了しても知識が不十分だと感じた李さんは、さらに動物医学専攻に進んだ。

養豚業は長年、海外からの種豚導入に大きく依存していた。海外産の種豚は1頭当たり7、8万元（1元＝約23円）もし、入手続きも複雑で、疫病リスクの管理も困難だった。

地元村民に黒豚の種豚を配布する李志娟さん。（保山＝新華社配信）

李さんは「導入、退化、再導入が繰り返されている。なぜ、自らの品種を育てられないのか」と自問自答した。

白豚がより手早く収益化できた時期に、李さんは方向転換にこだわった。消費者が単に「お腹を満たす」段階から「良いものを食べる」段階へと変化し始めていることに気がついた。李さんは、地元の品種「保山黒豚」に注目した。

保山黒豚は肉質がきめ細かく香りが豊かだが、成長が遅く飼料効率が悪い。李さんは「科学的な手法で『中華系』品種を育てるべきだ」と語った。

李さんの養豚場では、鼻を突く臭いがほとんどしない。豚舎内には至る所にカメラが設置され、人工知能（AI）巡回システムが1頭ごとの寝相、鳴き声、体温をモニタリングし、異常があればシステムが自動で通報する。各個体には電子耳標も装着され、2次元バーコードをスキャンすれば「成長記録」を確認でき、飼育担当者や与えた飼料、成育環境を追跡できる。

雲南省保山市の昌寧県鴻坤生猪養殖場。（ドローンから、保山＝新華社配信）

黒豚の成長サイクルの長さによるコスト増を克服するため、李さんのチームは「地域資源型飼料」を開発、地元で豊富な茶葉、コーヒー、ソラマメ、桑の葉などの農業副産物を活用することで、従来型のバルク飼料原料への依存を減らしただけでなく、豚肉のプリン体含有量を従来の半分に抑えた。

現在、李さんの養豚場の総面積は49ムー（約3.3ヘクタール）、黒豚の飼育数は4224頭に達している。地元農家の黒豚養殖もけん引し、周辺に黒豚養殖モデル村が18カ所設立された。全人代代表として、李さんはたびたび技術者と共に農家を回り、飼料配合法の提供や技術指導を行っている。

李さんは26年の全国両会（全人代と中国人民政治協商会議）でも養豚産業に関連し、中国の黒豚をより広い市場へ届けるため、地域在来種の科学研究支援を強化し、コールドチェーン体系整備を進めるという建議を提出した。（記者/王賢思、楊依軍）