「栄養素の帳尻合わせはやめよう」千葉・南房総市が学校給食でパンを出さない理由が深かった

お米に魅了されて新聞記者から米農家に転身し、現在は「お米ライター」として活躍する柏木智帆さんのお米コラム。今回は、千葉・南房総市が週5回ご飯の給食を提供している理由に迫ります。



文・写真＝柏木智帆

増えつつあるご飯給食

かつての学校給食はコッペパンが主食でしたが、昭和後半から導入され始めたご飯給食が緩やかに増えていき、現在では平均で週3.5回はご飯給食になっています（令和3年度）。

一方で、お米の消費量は長期的に見ると減少傾向で、家庭でお米を食べる機会も減っています。

米離れが進み、主食も多様化している現代だからこそ、食育の場である給食ではご飯を主食とした給食を子どもたちに提供していく。そんな思いで、毎日（週5回）ご飯給食を提供する「完全米飯給食」を実施している自治体が広がっています。

農林水産省が2020年に行った「米の消費動向に関する調査」によると、「未来の子どもたちに食べさせたい理想的な主食」の問いに、92%が「ご飯」と答えるなど、お米そのもののイメージは良いようです。

お米はよく噛むことで唾液の酵素と反応して味が感じられるので咀嚼回数が増えるほか、粒食のため消化吸収がパンよりも穏やかで食後に高血糖になりにくく、腹持ちもいいという利点があります。そして、ご飯が主食の場合、味噌汁や煮物、お浸し、焼魚、煮魚など、食卓全体の脂質が抑えられるという利点もあります。

文部科学省の学校保健統計（2024年度）によると、小学6年の男女と、小学4年から高校3年までの男児は、10人に1人以上が肥満傾向です。子どもの健康が問題となっている中、ご飯給食が果たす役割は非常に大きいのではないでしょうか。

「栄養素の帳尻合わせはやめよう」

千葉県南房総市でも、2011年度から完全米飯給食を始めました。それまでご飯は週3回でしたが、「食は文化」という理念のもと、三幣貞夫教育長がトップダウンで改革を起こしたのです。

三幣教育長は、栄養素の帳尻合わせを重視した献立はやめるよう栄養士に伝えました。栄養素の計算に重きを置くあまり食べ合わせがちぐはぐになりがちになり、子どもたちが給食を残せばその計算は意味をなさなくなったりしてしまうからです。

食材は「農産物」としてだけでなく、「食文化」として考えるため、米粉を使ったパンも出しません。あくまでご飯と味噌汁を中心におかずとの食べ合わせを重視した完全米飯給食を実践し続けています。

完全米飯化によって、南房総市の学校給食は、地域のお米と農産物を利用した気候風土が感じられる給食、郷土の味を大切にした給食、そして何よりも子どもの健康に配慮した給食に変わっていきました。南房総市では、子どもたちが学校給食を食べる期間だけでなく、大人になっても学校給食の体験が食生活に生きるよう、将来にわたって責任を持って子どもの健康を考えています。

「ご飯が基本」の食習慣へ

農水省と文科省は「味覚を育む子どもたちに米を中心とした『日本型食生活』の普及・定着を図る上で重要」との方針で、米飯給食の回数を増やすことを呼びかけています。ご飯が主食の給食を食べ続けた子どもたちは、きっとご飯食が食習慣の基本となっていくでしょう。

今から17年前の平成21（2009）年度には、農水省が米飯給食の回数増加を目的に、地元産米を活用する学校に家庭用電気（ガス）炊飯器を無償貸与する補助事業を行い、17市町村44学校に計468台の炊飯器が届けられました。各クラスで炊飯器を使用するには大規模な電気工事が必要という課題もあり、残念ながら補助事業は廃止になってしまいましたが、各クラスで炊きたてのご飯が食べられたら、子どもたちはきっとご飯好きになるのではないでしょうか。当時の課題を解決した上で、ぜひ復活してほしい取り組みです。

家庭では何を食べても自由ですが、学校給食は教育の一環。子どもたちの味覚や食習慣の形成、健康のためにも、「生きた教材」（文科省）をうたう学校給食は、大いに改善の余地がありそうです。

柏木智帆（かしわぎ・ちほ）

米・食味鑑定士、ごはんソムリエ、お米ライター