タレント武井壮（52）とレスリング女子五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が10日、都内でWORKMAN「MEDIHEAL 新CM発表会」に登場した。

ワークマンのリカバリーウエア「MEDiHEAL（メディヒール）」のアンバサダーとして、ともに出演する新CMが11日から放送される。武井は「出会った頃は現役中で、とてつもない意志と闘志を持った女性だった。引退して芸能界で一緒にお仕事するようになって、最大の競合タレント。私がやってきたフィジカルの系の仕事をすべて吉田沙保里がやってきている」とライバル視。一方の吉田さんは“最強コンビ”を組む武井を「安心する頼もしい存在。一緒にいると怖いもんない。優しいお兄ちゃん」と表現した。

この日は百獣の王・武井と霊長類最強女子・吉田さんが、新の最強をかけて手押し相撲で真剣勝負。2月に行ったイベントでは吉田さんがタックルで武井を飛ばし、SNS限定動画では武井が勝利したため、1勝1敗の状態で臨んだ。

武井は「吉田さんは最近、霊長類最強の看板をはずしてただの女子になる時があるんで、そこをつければ」。吉田さんは「勝負なんでね、勝ちにいきたい」と意気込み。結果は武井に軍配が上がり「攻め気が強いんで、目に殺気が宿る時があるんですよ。その時にスッと引くと前に倒れてくる」と作戦勝ちした。

前回SNSに動画があがった際の反響について、武井は「今の時代、女性が男性にガーってきたら炎上したりするじゃないですか。それが何もなかった。すがすがしいくらい。いやらしさが全くない」。吉田さんも「変な感じに見られないですよね」と応じた。

中には「もう結婚しろよ」というコメントも数件あったという。武井が「それこそおそろしい生物が生まれてくる」と言うと、吉田さんは「結婚するなら今ですよ、もう年なんで。何歳違いでしたっけ。9個？ いいぐらいですね」。まんざらでもない反応に、武井が「プロポーズされてます？」と聞くと、吉田さんは「してない！ まだしてないです」と笑顔で否定していた。