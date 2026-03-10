気象庁発表

【画像】全国の天気を地方ごとに

関東地方北部では、１０日昼過ぎにかけて積雪や路面の凍結による交通障害に警戒し、着雪に注意してください。

［気象概況］

関東の東海上には低気圧があって東へ進んでおり、関東甲信地方は気圧の谷となっています。また、関東甲信地方の上空約１５００メートルに氷点下６度以下の寒気が流れ込んでいます。

このため、関東地方北部では降雪の強まっている所があります。

関東地方北部では、１０日昼過ぎにかけて大雪となる所がある見込みです。





［雪の実況］１０日０９時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）栃木県奥日光中禅寺湖畔 １６センチ宇都宮 １２センチ日光市土呂部 ９センチ那須高原 ６センチ

１０日０９時現在の２４時間降雪量（アメダスによる速報値）

栃木県

奥日光中禅寺湖畔 １８センチ

宇都宮 １２センチ

日光市土呂部 １１センチ

那須高原 ８センチ



［雪の予想］

１０日１２時から１１日１２時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 ３センチ

関東地方北部の平地 ３センチ

予想より地上気温が低くなった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となる地域が拡大する可能性があります。



［防災事項］

関東地方北部では、１０日昼過ぎにかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。また、架線や電線、樹木への着雪にも注意してください。

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより