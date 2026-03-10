アサヒ飲料は、「ドデカミン」と「アイドルマスター」シリーズのコラボレーションキャンペーンを本日3月10日に開始した。開催期間は5月29日まで。

本キャンペーンで対象商品に貼付されているキャンペーンシールを集めて応募するとポイントに応じてオリジナルアイテムが抽選で当たるというもの。対象となるのはキャンペーンシールの付いた「ドデカミン」BIG PET600mlおよびPET500mlの2種類。応募にはアサヒ飲料LINE公式アカウントを友だち登録が必要となる。

これに加え、ドデカミンに関するエピソードを投稿するとアイドルからの応援メッセージ付き描き下ろし限定壁紙がもらえるエピソード投稿キャンペーンも開催予定。

