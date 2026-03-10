元テレビ朝日の玉川徹氏が１０日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、ＷＢＣでの鈴木誠也選手について「好きです」とコメント。その理由も語った。

この日もＷＢＣについて特集。日本は１位通過で準々決勝に進むが、相手についてはドミニカかベネズエラになることも伝えた。

玉川氏は、日本代表について「鈴木誠也選手が好きですね」と切り出すと「ちょっとね、僕も大谷ファンとか言ってるんだけど、なんかあまりにもみんな『大谷様、大谷様』って神様みたいに祭り上げている感じ、本来は僕は好きじゃない。僕はそっちのタイプじゃない」と言った。

そして「（大谷は）優等生、皆から好かれる優等生な感じなんだけど、その横に、ちょっと面白くないと思っているところがあるのかな？って。鈴木誠也さん」とも想像。「だから『一緒です、一緒です』って言ってみたり、『大谷様』って言ってみたり、『大谷さんだって人間なんだよ』って言ってみたり。ああいう感じ、いいな。寧ろ好きです。そういうタイプの人が」ともコメントした。

これに解説で出演した元メジャーリーガーの岩村明憲氏が「玉川さんが仰るのは、同感はある」といい「というのは、大谷選手と同世代でなければ、鈴木選手の３０発以上のホームランってすごいんです。大谷選手がいるから陰に隠れちゃっている」「そういう部分は絶対口にはしないですけど、もしかしたらあるかもしれない」とコメント。玉川氏は「そう思うよね。俺だって活躍してるのに、大谷さんがすごすぎるんだよって」と言うと、菊間千乃弁護士も「スーパースーパースーパースターだからね、大谷さんが」と話していた。