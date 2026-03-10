お笑いコンビ、紅しょうが稲田美紀（37）が、9日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）に出演。婚活キャラの悩みを語った。

「あのちゃんと飲むinスナック」と題した企画で、あの、カーネーション吉田結衣とトークした。

婚活に熱心なことで知られる稲田は、結婚相手に求める条件について「お金はちょっとゆとりあります。自分で持ってる。身長とかさすがに何も言わんし、体重ももう自由。フリー」と間口を広げていると説明。相手については「どういう感じの人でもうれしい」と話した。

相手が見つからないことを嘆く稲田にあのが「こうやってどんどんメディアで言っていったら、『俺じゃん』って人が出てくるかも」と語ると、稲田は「安〜いDM来る。ホンマ嫌」とうんざりした様子。「だから今日とかも、まずDMから気付いて、『あのちゃんねる』オンエアやと思うんですよ」とテレビで結婚について話すと、すぐにDMが寄せられると明かした。

稲田が「『好き〜』『会いたい〜』とか」と軽薄な内容にあきれると、あのは「ちょっと安く売りすぎなんだよ。もっとガード堅くして」とアドバイスを送っていた。