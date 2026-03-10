【ドラゴンクエストI&II：Version 1.0.2.0】 3月9日 配信開始

スクウェア・エニックスは3月9日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC（Steam）用RPG「ドラゴンクエストI&II」において、アップデートファイル（Version 1.0.2.0）の配信を開始した。

今回のアップデートでは、「ドラゴンクエストI」における難易度「バッチリ冒険」、「いばらの道だぜ」のレベルアップ時の成長バランスを調整。また「ドラゴンクエストII」では船に乗った際の移動速度が上昇しているほか、「世界樹の森」の最奥で「せかいじゅの葉」を入手した後、明度が明けないことがある不具合を修正している。

さらに、全体ではシステム・進行に関する「旅の心得」を追加しているほか、Steam DeckにおけるHD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」のセーブデータ特典がもらえない不具合を修正。加えて、その他の軽微な不具合を修正している。

