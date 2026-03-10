乃木坂46井上和、3代目「TIF」チェアマン就任 指原莉乃・長濱ねるから引き継ぐ「しっかり受け取って繋ぎたい」【コメント】
【モデルプレス＝2026/03/10】乃木坂46の井上和が「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」（以下、「TIF2026」）の3代目「TIF」チェアマンに就任した。
【写真】乃木坂46人気メンバー「ドキッとする」美脚輝くスリットスカート姿が女神級
これまで「TIF」は、多くの出演者・来場者に支えられながら、初代チェアマンを指原莉乃、2代目チェアマンを長濱ねるが務めた。井上は3代目のチェアマンとして「TIF2026」を盛り上げる。井上は、2022年に「乃木坂46 5期生」としてデビューし、「おひとりさま天国」「チートデイ」など表題曲でセンターに抜てき。ラジオパーソナリティーを務めるなどグループの中心メンバーとして活躍するほか、ファッション誌の専属モデルや2026年の大河ドラマ出演など、モデル・俳優としても活動の幅を広げている。
さらに、フジテレビの朝の情報番組「めざましテレビ」で、3月のマンスリーエンタメプレゼンターを担当することも発表された。今後、番組内でも「TIF2026」の情報が届けられる。2010年に初開催した「TIF」は、2025年に開催された「TIF2025」で15周年を迎えた。同イベントでは総勢214組・1,561人のアイドルが出演し、3日間で約8万5千人を動員。最終日の単日券は2年連続でSOLD OUTとなるなど、記念イヤーにふさわしい盛況となった。「TIF」は15周年を迎え、さらなる進化を続けていく。（modelpress編集部）
皆さん、はじめまして！「TOKYO IDOL FESTIVAL」の3代目TIFチェアマンを務めさせていただくことになりました。乃木坂46の井上和です。15年の歴史を持つTIFには、初代・指原莉乃さん、そして、2代目・長濱ねるさんと、アイドルとしても活躍されてきたお2人がチェアマンを担当されています。これまでのチェアマンのお仕事を参考にしながら、私なりにしっかり受け取って繋ぎたいと思います。また、フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』で、3月のマンスリーエンタメプレゼンターも務めさせていただくことになりました！今後、番組の中でもTIF2026の情報をお伝えできたらいいなぁと思っております。アイドルの皆さん、そして、ファンの皆さんの想いが詰まったTIFの魅力を、私自身も楽しみながら、お届けしていきたいと思います。頑張ります！よろしくお願いします！
