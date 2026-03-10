松下奈緒が主演するドラマ「夫に間違いありません」（カンテレ・フジテレビ系）の第10話が、9日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、主人公・朝比聖子（松下）が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に、死んだはずの夫が帰還するところから始まるヒューマンサスペンス。

紗春（桜井ユキ）に虐待の疑いを抱いた聖子が児童相談所に通報したその晩、孤独に耐えきれず家の様子を見にきた一樹（安田顕）が亜季（吉本実由）と鉢合わせてしまう。亜季は一樹の幽霊に会えたと大喜びするが、栄大（山粼真斗）は決して他言しないよう妹を口止めし、あることを決意。翌朝、栄大の様子がいつもと違うことに気付いた聖子は胸騒ぎを覚える。

一方、突然、児童相談所の訪問を受けた紗春は、通報した人物が聖子だと気付き、怒りの形相で『週刊リーク』編集部へ。聖子に反撃するため天童（宮沢氷魚）の手を借りようと考えたのだが、あいにく天童は不在。すると、デスクに置かれた藤谷瑠美子殺害事件の資料が紗春の目に留まり、ファイルの中身を見た紗春は…。

その頃、天童はある人物に呼び出され、ファミレスにいた。「お母さんたちのこと、記事にするんですか?」…天童の前に座っていたのは、あまりに大きな家族の秘密を見て見ぬふりができなくなった栄大だった。

放送終了後、SNS上には、「栄大が背負い過ぎていて、かわいそうになる。しっかりしていても、まだ子どもなんだよ」「栄大の気持ち考えると胸が苦しい。安田顕さんを嫌いになりそう」「姉弟のシーンが切なくて、こんなに泣かされるとは。光聖だけは幸せになってほしい」「姉弟が決めた覚悟は、お互いのための最大級の姉弟愛だと思った」「最終回はどう決着を付けるのかが見物。クズの夫が死んで『夫に間違いありません』と言って終わるのが一番よい」などの感想が投稿された。

また、ラストシーンで聖子が妊娠していることが発覚したことから、「病気フラグかと思ったら、まさかの妊娠!? 展開が新し過ぎて目が離せない」「妊娠3カ月とは、誰の子どもを妊娠したの?」「夫は死んだことになっているのに、誰の子と言うのだろうか。次から次へと大変だ」「まさかの妊娠、一樹の子で合っているよね。ラストが毎回衝撃的でドキドキする」といった声が集まった。