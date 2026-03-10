弁才天の春限定フルーツ大福♡甘いレモン「スイート檸檬大福」と国産グレープフルーツ大福

フルーツ大福専門店「弁才天」から、この春だけの特別な柑橘スイーツが登場しています。甘いレモンとして知られる希少品種「レモネード」を丸ごと包み込んだ「スイート檸檬大福」と、和歌山県産の希少な国産グレープフルーツを使用した「観音山グレープフルーツ大福」。どちらも旬の果実の魅力を引き出した春限定の味わいです。爽やかな香りと果実のジューシーさが楽しめる、この季節ならではのフルーツ大福に注目です♡

甘いレモンを味わうスイート檸檬大福



「スイート檸檬大福」は、見た目はレモンそのものですが、味は驚くほどまろやかな新感覚のフルーツ大福です。

使用しているのは、強い酸味が少なくみかんのようにそのまま食べられる希少なレモン「レモネード」。

栽培地域が限られており、市場に出回る量も少ないため、2月下旬～4月上旬の約1カ月半しか手に入らない貴重な果実です。

弁才天では、このレモネードを丸ごと包み込み、爽やかな香りとやさしい甘みの白餡とともに仕上げました。

口に含むとまるで天然のレモネードのようなフレッシュな味わいが広がり、柑橘好きにはたまらない一品です♪

販売期間：3月1日～3月31日

国産グレープフルーツの贅沢大福



「観音山グレープフルーツ大福」は、日本では非常に珍しい国産グレープフルーツを使用したフルーツ大福です。

日本で流通するグレープフルーツの多くは輸入品で、国産の自給率は1％未満といわれています。

本商品では、和歌山県の「観音山フルーツガーデン」が10年以上の歳月をかけて育てた貴重なグレープフルーツを使用。

防腐剤・ワックス不使用のため皮まで安心して使える高品質な果実で、濃厚な果汁と爽やかな苦味、甘酸っぱい絶妙なバランスが魅力です。

みずみずしい果実の美味しさと白餡のやさしい甘さが調和した、贅沢な大福に仕上がっています。

販売期間：2月23日～4月10日

※フルーツの収穫状況によって変更する可能性がございます

※販売場所：弁才天店舗

※一部取り扱っていない店舗もございます

春だけの柑橘フルーツ大福を楽しんで



弁才天では、日本各地に眠る希少な果実を厳選し、その季節にしか味わえないフルーツ大福として届けています。

今回登場した「甘いレモン」と「国産グレープフルーツ」は、柑橘のイメージを覆す特別な味わい。

爽やかな香りと果実のジューシーさを楽しめる春限定の和スイーツは、自分へのご褒美にも手土産にもぴったりです♡この季節ならではの贅沢な大福を、ぜひ味わってみてください。