◇第6回WBC1次ラウンドB組 米国─メキシコ（2026年3月9日 テキサス州ヒューストン）

昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたパイレーツのポール・スキーンズ投手（23）が9日（日本時間10日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表としてメキシコ戦に先発。4回1安打無失点と圧巻の投球を見せた。

立ち上がり、先頭・デュランをファウルで粘られながらも空振り三振に仕留め勢いに乗った。この回を3者凡退に封じると、2回もブルージェイズ正捕手・カークを空振り三振に打ち取るなど3人でピシャリ。3回に味方の失策で2死から初めて走者を出し、デュランには右前打を許したが右翼・ジャッジからの好返球で一塁走者を三塁で刺し、ピンチの芽をつんだ。

4回も1死から四球を出したものの遊撃・ウィットの好守備などもあり無失点。4回60球を投げ1安打無失点、7奪三振と相手打線を寄せ付けなかった。

スキーンズは昨季、32試合に登板し10勝10敗、両リーグトップの防御率1・97でメジャー2年目で初のサイ・ヤング賞を受賞した。