【ひらがなクイズ】1分で正解できるかな？ 空欄に共通する2文字は？ 小鉢の料理やデジタルの記号がヒント
ちょっとした空き時間に、言葉のパズルで思考のスイッチを切り替えてみませんか？
今回は、古風な名前から現代的な通信手段まで、幅広い時代の言葉をピックアップしました。4つの空欄すべてに当てはめて、単語を正しく成立させる音が何か、想像を膨らませてみましょう。
あ□□の
□□の
□□じ
ご□□ん
ヒント：喜怒哀楽などを視覚的に伝える、デジタル上の記号といえば？
答えを見る
▼解説
それぞれの言葉に「えも」を当てはめると、次のようになります。
あえもの（和え物）
えもの（獲物）
えもじ（絵文字）
ごえもん（五右衛門）
伝統的な料理の「和え物（あえもの）」から、歴史上の伝説的な人物「五右衛門（ごえもん）」、そしてスマートフォンでよく使う身近な「絵文字（えもじ）」まで、全く別の意味を持つ言葉たちが同じ響きでつながっています。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
