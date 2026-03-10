「ドキッとしてしまいました」浜崎あゆみ、ボディライン際立つ姿にファン歓喜！ 「理想的すぎる」
歌手の浜崎あゆみさんは3月8日、自身のInstagramを更新。リハーサル中の様子を公開し、ボディラインの美しさが際立つ姿に絶賛の声が寄せられています。
【写真＆動画】ボディラインの美しさが際立つ姿の浜崎あゆみ
ファンからは「可愛すぎて鳥肌でた〜」「美しくかっこいい」「理想的すぎる」「ドキッとしてしまいました」「姫に釘付け」「時計の針を20年前に戻したんですか？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】ボディラインの美しさが際立つ姿の浜崎あゆみ
「姫に釘付け」浜崎さんは「First week of 【Scapegoat】 濃ゆすぎるスタートでした！」とつづり、15枚の写真と1本の動画を投稿。打ち合わせから振り付けの練習まで、リハーサル中のさまざまな様子を紹介しています。特に、ボディラインがはっきりと出たタイトな服装で振り付けを練習する姿は、とても美しく色っぽいです。
「リハーサル初日」にも報告2日には「ずっと準備して来た【Scapegoat】を一座の皆に渡すリハーサル初日」と報告していた浜崎さん。2026年アリーナツアーに向けて、本格的な準備を始めたようです。本番はどんな仕上がりになるのか、今から楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)