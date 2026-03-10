Copyright © 2026 - BitTradeOne.

保管と持ち運びはこれ1台でOK。

プラモデルやフィギュアの保管って意外と難しいですよね。傷つけずに安全に保管ができて、持ち運びもしやすいのが理想ですが、そんな願いを叶えてくれるコスパ抜群のハードケースが発売されました。

[MODMAGIC] MM-STC01 セーフトランスポートケース 模型・小物運搬用 クラムシェル構造 ウレタンフォーム ヒンジ式ロック 持ち運び快適 約W290 × H120×D80 mm 重さ約345g 1,628円 Amazonで見る PR PR

大切なモノを両側から挟み込んで保護してくれる

クラムシェル構造の「MODMAGIC セーフトランスポートケース」の外寸は、約幅290×高さ120×奥行き80mmということで、フィギュアやプラモデルの大きさ次第では複数台収納できるのがポイントの1つ。

展示会などにガッツリ持ち込む用としては物足りないサイズ感ですが、完成したプラモデルなどを安全かつ手軽に保管できるのはかなり便利かと。

ケースを閉じた際には、凸凹仕様のウレタンフォームが対象物を両面からしっかりと保護してくれるため、保管に限らず持ち運ぶ際にも安心感がぐっと増すことでしょう。

ケース自体の重さは約341gとのこと。蓋を閉じたらラッチでロック→取っ手付きデザインなので、そのまま持ち運べるところも至れり尽くせりかと。引越し等で壊れやすいモノを運ぶ際にも活躍しそうですね。

お手頃価格の1628円（税込）で販売されているため、フィギュアや小物の保管、持ち運び用ケースとして1台持っておくと何かと重宝しそうです。

Source: MOD MAGIC