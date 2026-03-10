ミッフィーの“新作ぬいぐるみ”が登場！ 「BON TON TOYS」カラフルな春夏アイテム展開
オランダ発のぬいぐるみメーカー「BON TON TOYS（ボントントイズ）」が手掛けたミッフィーの新作アイテムが、3月13日（金）から、マークスインターナショナルが展開しているECサイト「marcs STORE 本店／楽天市場店」や全国のインテリアライフスタイルショップで発売される。
【写真】バッグに付けたらかわいい！ 新色のキーチェーンも登場
■春夏らしいカラーで展開
今回発売されるのは、オランダで1933年に設立された歴史あるぬいぐるみメーカー「BON TON TOYS」から春夏シーズン向けて展開されるミッフィーの新作アイテム。
毎シーズン好評の定番商品「Corduroy」シリーズには、新色として復活カラーのOrangeとブルー系カラーのTealが加わり、日常を彩るぬいぐるみ「Mifffy Corduroy 23cm」と「Keychain10cm」、「FlatKeychain」が用意される。
また、毛足の長い滑らかな質感で触り心地のよい生地が特徴の「Fuzzy」シリーズより待望のぬいぐるみ「Miffy Fuzzy 18cm」が登場。“ぬい活”にもちょうどよいサイズ感で、カラーはOff White、Lilac、Bright Coral の3色がそろう。
さらに、Off Whiteのコーデュロイ生地にワンポイントの刺しゅうが入ったシリーズに「Four Leaf Clover」シリーズが仲間入りしたほか、ミッフィーの顔がボール型になったぬいぐるみ「Squish Ball」シリーズにはキーチェーンが追加される。
