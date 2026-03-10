「神ゴール」「ヒーローすぎる」中村敬斗が後半ATにチームを救う同点弾！相手GKを無力化した華麗な一撃に脚光「止められないショット」
現地３月９日に開催されたフランス２部の第26節で、中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスが敵地でダンケルクと対戦。１−１で引き分けた。
この一戦でチームを救う同点弾を決めたのが中村だった。０−１で迎えた90＋５分、敵陣ペナルティエリア内で左からのグラウンダーのクロスに反応。華麗なターンから、鋭い右足のシュートを突き刺してみせた。
相手GKが一歩も動けなかったこのゴールにSNS上では、「ヒーローすぎる」「うまっ」「土壇場での冷静さを持っている」「神ゴール」「トラップからシュートまでが本当にはやい」「止められないショット」といった声が上がっている。
中村はこれで今季９得点目。２桁得点にリーチをかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】中村敬斗の鮮烈弾！相手GKは一歩も動けず
