【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー】 4月24日 公開予定

4月24日公開予定の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の最終トレーラーが3月10日に公開された。

【『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 最終トレーラー（日本語版）】

本作は、「スーパーマリオブラザーズ」の世界観を基にしたアニメーション映画の第2弾。3月10日の「マリオデー」にあわせて最終トレーラーが解禁された。あわせて、第一弾入場者プレゼントおよび「Nintendo Today!」を使った特別コンテンツの提供も発表された。

さらに、本日18時より特別サイト「ヘブンズドアギャラクシーサイト」が公開される。「ヘブンズドアギャラクシーサイト」では、映画で登場するロケーションなどが紹介されている。

■「ヘブンズドアギャラクシーサイト」のページ

入場者プレゼント第1弾「キャラクターカードセット」

入場者プレゼント第1弾は、任天堂公式のスマートフォンアプリ「Nintendo Today!」内で入手できるデジタルキャラクターカード40種から5種を実際にカード化したセット。キャラクターは選べず、すべて同じセット内容となっている。

「Nintendo Today!」で40種類の映画登場キャラクターのデジタルカード配信

本日より1日1枚、映画に登場するキャラクターやアイテムなどのデジタルカードが配信される。カードは全部で40種。

「Nintendo Today!」で特製壁紙と特別フォトフレームを入手

「Nintendo Today!」を用いて、4月24日より劇場に設置される映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の特別スタンディを撮影しアプリからチェックインすると、本作オリジナルの特製壁紙が入手できる。また、劇場内限定の特別フォトフレームを使えば観賞日と観賞劇場の名前が入った記念写真の撮影が可能だ。

特別フォトフレーム

特別壁紙