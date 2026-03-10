◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国―メキシコ（９日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

米国右腕エースのスキーンズ（パイレーツ）が、メキシコとの大一番で今大会初先発し、４回１安打無失点７奪三振の圧巻の投球を見せた。

１番デュラン（レッドソックス）との対戦で、６球目に９９・７マイル（約１６０・５キロ）をマーク。空振り三振で最初のアウトを奪った。

３回に２死から二失で初の出塁され、初の安打となる右前打を許したが、右翼ジャッジが“レーザービーム”で三塁補殺した。５点の援護をもらい、４回も続投して無失点。投球制限まであと５球と迫る６０球を投げきって、先発の役割を全うした。

２４年に新人王、２５年にサイ・ヤング賞を受賞した怪物右腕スキーンズは空軍士官学校出身で、星条旗を背負っての舞台に「胸にＵＳＡの文字をつけたユニホームを着ることは、最も栄誉なことのひとつ」と気合をみなぎらせていた。

試合途中でテレビインタビューに応じたスキーンズは「最高だった。アンビリーバブルな気持ち。残りを試合を見届けるのが楽しみだ。少し感情が入ったが、一度マウンドに上がったら、投げることに集中することは簡単だった」と話した。