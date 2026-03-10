◆ＷＢＣ １次ラウンドＤ組 ニカラグア０ー４ベネズエラ（９日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ベネズエラがニカラグアに快勝して無傷の３連勝となり、１次ラウンド突破と準々決勝進出を決めた。Ｄ組はドミニカ共和国も同様に３連勝中。１１日（日本時間１２日）には、ベネズエラとドミニカ共和国の全勝対決が組まれている。同試合で勝ったチームが１位突破となり１３日（同１４日）に韓国、負けたチームが１４日（同１５日）に日本と米マイアミの準々決勝で対戦する。

オランダに６―２、イスラエルに１１―３で勝ち、試合前に１次ラウンド突破が決まっていたベネズエラ。１回表に「１番・右翼」で先発したアクーニャ（ブレーブス）が四球を選んで出塁すると、二盗に敵失が絡んで三塁まで進んだ。するとチョウリオ（ブルワーズ）の中犠飛でいとも簡単に１点を先制。リードを奪った。

１―０の３回にはアクーニャが右中間席へソロ。２―０の５回には再びアクーニャが２死一、三塁で左前適時打を放ってリードを広げた。２３年に４１本塁打＆７３盗塁でＭＶＰに輝いた斬り込み隊長の活躍で試合を優位に進めて逃げ切った。アクーニャは７回にも中前安打を放って３打数３安打２打点、２得点、１四球という「アクーニャ劇場」だった。

アクーニャは２０歳だった１８年にブレーブスでメジャーデビュー。２６本塁打、６４打点、打率２割９分３厘、１６盗塁をマークしてナ・リーグ新人王に輝いた。この年のア・リーグ新人王は現ドジャースの大谷。２年目の１９年には３７盗塁で盗塁王に輝くと、２３年には４１本塁打＆７３盗塁でナ・リーグＭＶＰに輝いた。同年のア・リーグＭＶＰは大谷だった。２４、２５年は故障もあって１００試合以下の出場にとどまっているが、メジャーでも屈指の１番打者だ。

準々決勝では侍ジャパンと対戦の可能性があるベネズエラ。対戦となれば、大谷との「１番打者」対決にもなる。