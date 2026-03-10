◆ＷＢＣ １次ラウンドＤ組 ニカラグア０ー４ベネズエラ（９日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ベネズエラがニカラグアに快勝して無傷３連勝となり、１次ラウンド突破と準々決勝進出を決めた。０９年以来２度目の４強入りへ盤石な戦いを続けている。

オランダに６―２、イスラエルに１１―３で勝ち、試合前に１次ラウンド突破が決まっていたベネズエラ。１回表に「１番・右翼」で先発したアクーニャ（ブレーブス）が四球を選んで出塁すると、二盗に敵失が絡んで三塁まで進んだ。するとチョウリオ（ブルワーズ）の中犠飛でいとも簡単に１点を先制。リードを奪った。

１―０の３回にはアクーニャが右中間席へソロ。２―０の５回には再びアクーニャが２死一、三塁で左前適時打を放ってリードを広げた。２３年に４１本塁打＆７３盗塁でＭＶＰに輝いた斬り込み隊長の活躍で試合を優位に進めて逃げ切った。

Ｄ組はドミニカ共和国も無傷の３連勝。１１日（日本時間１２日）には、ベネズエラとドミニカ共和国の全勝対決が組まれている。同試合で勝ったチームが１３日（同１４日）に韓国、負けたチームが１４日（同１５日）に日本と米マイアミの準々決勝で対戦する。

ドミニカ共和国は、３戦連続２ケタ得点を奪い、３戦３４得点と攻撃陣が絶好調。打線にはゲレロ（ブルージェイズ）、タティス、マチャド（ともにパドレス）、マルテ（ダイヤモンドバックス）、Ｊ・ソト（メッツ）らメジャーのスター選手がズラリと並び、準々決勝には昨年のポストシーズン（地区シリーズ）でドジャース・大谷翔平投手（３１）から３打席連続三振を奪った左腕のサンチェス（フィリーズ）の先発が有力視されている。

ベネズエラは、顔ぶれではドミニカ共和国にやや劣るが、アクーニャ、チョウリオ、アラエス（ジャイアンツ）、コントレラス兄弟（レッドソックス、ブルワーズ）、スアレス（レッズ）ら好打者がそろっている。