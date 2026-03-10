【豆腐とはんぺんでお好み焼き⁉】卵いらずで粉も少なめ。軽い味わいのお好み焼き風

1人分280kcal。しかも卵いらず！

豆腐とはんぺんをベースにしたお好み焼きは、口あたり軽やかなふわふわ食感。ヘルシーなのに、うまみはしっかり。紅しょうがのピリッとしたアクセントが効いて、最後まで飽きずに楽しめます。

『豆腐とはんぺんのお好み焼き風』のレシピ

材料（2人分）

木綿豆腐……1/2丁（約150g）

はんぺん……1枚

キャベツの葉（小）……2枚（約50g）

紅しょうが……15g

小麦粉……大さじ4

塩……少々

サラダ油……大さじ1

中濃ソース……大さじ1

マヨネーズ……大さじ1

削り節……1/2パック（約2g）

青のり……小さじ1/4

作り方

（1）キャベツは2cm四方に切る。紅しょうがは粗いみじん切りにする。厚手のポリ袋に豆腐、はんぺん、小麦粉、塩を入れて袋の上からもみ混ぜる。紅しょうが、キャベツを加えて、さらにもみ混ぜる。

（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）を入れて直径15cmくらいになるように丸く広げる。焼き色がつくまで3分ほど焼き、上下を返してふたをし、弱めの中火で4分ほど焼く。食べやすく切って器に盛り、中濃ソース、マヨネーズをかけ、削り節と青のりをふる。

ペロリといけてしまうので、食べすぎにはご注意を。ふわふわ食感のお好み焼き、焼きたてをぜひ味わって♪

（『オレンジページ』2026年3月2日号より）