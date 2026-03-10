【豆腐とはんぺんでお好み焼き⁉】卵いらずで粉も少なめ。軽い味わいのお好み焼き風
1人分280kcal。しかも卵いらず！
豆腐とはんぺんをベースにしたお好み焼きは、口あたり軽やかなふわふわ食感。ヘルシーなのに、うまみはしっかり。紅しょうがのピリッとしたアクセントが効いて、最後まで飽きずに楽しめます。
『豆腐とはんぺんのお好み焼き風』のレシピ
材料（2人分）
木綿豆腐……1/2丁（約150g）
はんぺん……1枚
キャベツの葉（小）……2枚（約50g）
紅しょうが……15g
小麦粉……大さじ4
塩……少々
サラダ油……大さじ1
中濃ソース……大さじ1
マヨネーズ……大さじ1
削り節……1/2パック（約2g）
青のり……小さじ1/4
作り方
（1）キャベツは2cm四方に切る。紅しょうがは粗いみじん切りにする。厚手のポリ袋に豆腐、はんぺん、小麦粉、塩を入れて袋の上からもみ混ぜる。紅しょうが、キャベツを加えて、さらにもみ混ぜる。
（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）を入れて直径15cmくらいになるように丸く広げる。焼き色がつくまで3分ほど焼き、上下を返してふたをし、弱めの中火で4分ほど焼く。食べやすく切って器に盛り、中濃ソース、マヨネーズをかけ、削り節と青のりをふる。
ペロリといけてしまうので、食べすぎにはご注意を。ふわふわ食感のお好み焼き、焼きたてをぜひ味わって♪