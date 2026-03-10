視力4.3の著者が毎日やっている！目が勝手に良くなる「朝と夜の最強ルーティン」【１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法】

今も視力が上がり続ける博士の朝と夜のルーティン

視力4.3の著者が行う朝晩のルーティンを紹介しましょう。まずは朝のルーティン。

【１】朝日が出る時間に起床

【２】洗面所に行って、うがいをする

【３】窓を開け、外の遠くの景色を見ながら歯を磨く。（歯垢と雑菌を体内に入れない）

【４】朝食をとり（必ずキャベツ、にんじん入りの生野菜サラダを食べる）、10～20分朝散歩（ランニングをすることも多い）

【５】壁スクワット10回×２セット

【６】シャワーを浴び、余裕があれば朝活

一番のポイントは朝イチの歯磨きです。実は、口の中の健康は目の健康と関係しています。口内の細菌を飲み込んでしまうと細菌が腸まで届き、腸内環境が悪化。血管や神経にもダメージを与え、緑内障などの眼病のリスクが高まるのです。朝日を浴びて遠くを見ながら行えば、さらに目によい効果が。

次に夜のルーティンを紹介します。

【１】帰宅後や帰宅中にジムもしくはランニング（朝行っていない場合）

【２】19時以降はブルーライトをカット

【３】20時～段階的に照明を落とし、スマホは見ない

【４】ぬるめのお風呂。日記・読書。23時前に就寝

夜はなるべくブルーライトを避け、照明を徐々に暗くして目を休ませます。そして、就寝時間は日をまたがないように心がけています。

【出典】『１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法』著：平賀広貴