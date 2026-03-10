視力4.3の著者が毎日やっている！目が勝手に良くなる「朝と夜の最強ルーティン」【１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法】
今も視力が上がり続ける博士の朝と夜のルーティン
視力4.3の著者が行う朝晩のルーティンを紹介しましょう。まずは朝のルーティン。
【１】朝日が出る時間に起床
【２】洗面所に行って、うがいをする
【３】窓を開け、外の遠くの景色を見ながら歯を磨く。（歯垢と雑菌を体内に入れない）
【４】朝食をとり（必ずキャベツ、にんじん入りの生野菜サラダを食べる）、10～20分朝散歩（ランニングをすることも多い）
【５】壁スクワット10回×２セット
【６】シャワーを浴び、余裕があれば朝活
一番のポイントは朝イチの歯磨きです。実は、口の中の健康は目の健康と関係しています。口内の細菌を飲み込んでしまうと細菌が腸まで届き、腸内環境が悪化。血管や神経にもダメージを与え、緑内障などの眼病のリスクが高まるのです。朝日を浴びて遠くを見ながら行えば、さらに目によい効果が。
次に夜のルーティンを紹介します。
【１】帰宅後や帰宅中にジムもしくはランニング（朝行っていない場合）
【２】19時以降はブルーライトをカット
【３】20時～段階的に照明を落とし、スマホは見ない
【４】ぬるめのお風呂。日記・読書。23時前に就寝
夜はなるべくブルーライトを避け、照明を徐々に暗くして目を休ませます。そして、就寝時間は日をまたがないように心がけています。
朝
5：30日の出の時間に起きる うがいをし、ベランダや 窓を開けて歯磨き
雑菌を飲み込んで腸内環境を悪化させないため
6：00散歩またはランニング
朝の散歩は体内時計をリセット＆近視予防に
6：30壁スクワット
10回×2セット
7：00シャワー
時間に余裕がある日は朝活（読書や勉強）
仕事へ ↓
夜
18：00朝にできていないときはランニング
時間がある日はジムに行く。雨の日は自宅で壁スクワットをする日も
19：0019時以降、スマホやパソコンを見るときは ブルーライトをカットする
20：00室内の照明を少しずつ落としていく
読書、日記、ぬるめのお風呂につかる
22：00～23：00日をまたぐ前に就寝
