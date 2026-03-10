睡眠の質を向上させ生活習慣病を防ぐ！脂肪燃焼だけでない「短時間運動」の健康効果【カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣】

【痩せないNG習慣を見直す】短時間でも脂肪は燃焼するのに時間がないから運動をしない

朗報です！短時間の運動でもすぐに脂肪が燃焼されることが、最新の研究でわかってきています。

前の定説は「30分以上運動を続けないと脂肪の燃焼が始まらない」でしたよね。

30分以上やらないといけないのは、かなりハードルが上がりますよね。しかし、本当は思い立って少しでも運動を始めたら、その効果があるのです。気軽にトライしてみましょう。運動には大きく分けてジョギングやランニングなどの「有酸素運動」と、筋肉トレーニングなどの「無酸素運動」があります。

今回おすすめする運動は筋トレといってもマッチョな筋肉をつくるためではありません。「ゆるトレ」でいきましょう。軽い運動でも、継続して行い、習慣化することが大事なのです。

運動で筋力が上がれば、筋トレも続けやすくなり、代謝が上がって痩せやすい体に近づきます。好循環の始まりですね。

また、体を動かすことはストレス発散にも役立ち、生活習慣病の予防にもつながるなど、さまざまなメリットが待っています。

ハードな運動は必要ありません。軽い運動を気楽に続けましょう。

運動を行う目的

目的1 ダイエット

理想の体を手に入れる。体重の現状維持にもつながる。

目的2 持久力アップ

運動をすればするほど心肺機能が上がり、継続しやすくなる。

目的3 ストレス発散

心身をリラックスさせる効果があり、メンタルコントロールにもつながる。

目的4 睡眠の質の向上

寝つきがよくなり、夜中に目覚めることが減る。また、ノンレム睡眠（深い睡眠）の時間が増える。

目的5 生活習慣病の予防

血液循環をよくしたり、体脂肪を落としたりすることで、健康になる。

まとめ

短時間の軽い運動でも効果あり。気負うことなく、気軽に実践することが大事。

【出典】『カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣』著：治療家・ダイエットコーチ 野上 浩一郎