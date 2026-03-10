◇第6回WBC1次ラウンドD組 ベネズエラ 4―0 ニカラグア（2026年3月9日 米マイアミ）

既に準々決勝進出を決めているD組のベネズエラが、ニカラグアを4―0と破って3連勝を飾った。

不動のリードオフマンが躍動した。初回、先頭のアクーニャ（ブレーブス）は四球で出塁すると、オープン戦で左手を打撲し、この試合が今大会初出場となった次打者・チョウリオ（ブルワーズ）の2球目に二盗に成功。捕手の送球ミスで一気に三塁へと進み、チョウリオの中犠飛で先制のホームを踏んだ。

23年のシーズン73盗塁などメジャー通算205盗塁の俊足。足で先制点をもぎ取ると、次は豪快な打撃で魅せた。1―0の3回2死、ニカラグア先発・ベルムデスのスライダーを強振。打球は右中間席まで美しい放物線を描いた。打球速度104.2マイル（約167.6キロ）、飛距離402フィート（約122.5メートル）、角度28度の完璧な今大会1号となった。

この試合まで7打数1安打と調子が上がっていなかったが、2―0の5回2死一、三塁では左前適時打。7回にも中前打を放って3安打と、この日は計5安打と振るわなかった打線の中で気を吐いた。投げては先発のゴメス（レイズ）、2番手のモンテロ（タイガース）らが走者を背負いながらも要所を締め、7投手でニカラグアをシャットアウト。最終回はマチャド（オリックス）が3三振を奪って締めくくった。

D組ではドミニカ共和国も3連勝で1次ラウンド突破を決めており、両国は11日（日本時間12日）の最終戦で1位通過を懸けて直接対決。2位通過チームが準々決勝でC組1位の日本、1位通過チームがC組2位の韓国と対戦する。