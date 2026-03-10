お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が、9日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。アイドルの悩み相談にアドバイスした。

同番組では「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」山野愛月が、握手会での「みんなも喜ぶアイドル的な返し方」を相談。握手のタイミングは、CDの購入枚数次第で何度かチャレンジできるものの、1回あたり5秒程度しかなく、とくにファンから電話番号を書いたボードを見せられた時などの対応に悩むという。

共演者からはその返事として、あらかじめ自分の手のひらに「クロちゃんの（電話）番号を書いておく」などの案が出たが、「Kis-My-Ft2」の二階堂高嗣はハイタッチ会での自身の対応を告白。「“結婚して！”って言われた時に、“どこで！？”って言ったの。それで終わった」と明かした。

するとクロちゃんは「握手会によく行ってた時、何かしゃべりたいけど緊張してしゃべれなかった時は、ちょっと落ち込んで帰っちゃう」と吐露。とはいえ、二階堂の対応に「そうやってもらったら、その子が（再度）行った時、次の展開があるから面白いかもしれないね」と語っていた。