タレント伊集院光（58）が9日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）での最大の驚きを明かした。

「とりあえず、WBCで驚いたこと。大谷（翔平）選手すごいな、みたいなのはそんなに野球に興味がなくても聞こえてくると思うんですけど、俺は今日聞いて、がくぜんとした話がある。例の件。徳さん（徳光和夫）」と切り出した。

番組では徳光のWBCの生放送をNetflix（ネットフリックス）が独占配信することに対してのスタンスを度々、言及してきた。「徳光さんがとにかく最初、けしからんと。Netflix独占ってどういうことだと。普通にテレビで見られないってあり得ないだろと。もっと言うと、テレビとプロ野球は協力し合って発展を遂げたところで、何だNetflix独占とはとブチ切れていたわけです、徳さん」と説明。

続けて「僕自身も独占はよくないと。面白いコンテンツにお金を払うのは問題ないんだけど、まだこの状態の独占は駄目だと。いずれ、なるんだと思うよ。今、オールドメディアと揶揄（やゆ）されているテレビ放送みたいなのはもっともっとぬるくなっていくんだろうけども、そういう誰も配信を見てて当たり前っていう時期がかなり近づいてからじゃないと、僕は駄目だと思いますよと思っている」と自身の考えも明かした。

「もっと言うと、日本プロ野球協会（日本野球機構）が脅しでいいから、独占という形をするんだったら、協力できませんっていうブラフをかけた方がいい。分かりましたって言ってる場合じゃないよっていう真面目な意見」と補足した。

「徳さんも周りに老害と言われようとも、徳さんと俺は年の差はあるものの、老害と言われようとも独占は『よくない派』なんだと。徳さんは偉いから普通に言うと思ったら急に徳さんが『ウチのリモコンにNetflixのボタンがついてて。カミさんに聞いたら、Netflix入ってるんだよね。ちょっとたのんで設定したらすぐ見られるんだよ！ Netflix見ちゃおうかな！』っていう」と、ニッポン放送「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）内での発言を引用した。

その上で「今日聞いた話、チェコ戦のゲストらしいぞ。Netflixの。何かつながらないか？ ちょっとびっくりしない？」とチェコ戦の生配信のゲストに徳光が抜てきされたことに驚きの声を上げた。「今回のWBC一番震撼（しんかん）したのは『マジで？』っていう」と語った。