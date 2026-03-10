スピードスケート世界選手権

スピードスケートの世界選手権オールラウンド部門がオランダ・ヘーレンフェインで7日（日本時間8日）まで行われ、今大会で現役引退する意向を示している高木美帆（TOKIOインカラミ）は3位だった。ネット上では、レース後の表情が話題に。中継カメラが捉えた姿に熱い視線が注がれた。

柔らかな表情に変わった。現役ラストレースを終え、リンク上でこれまでの功績が称えられた場面。真剣な表情を崩さなかった高木だが、重圧から解き放たれたのか満面の笑みを浮かべた。会場の声援に手を振って応え、マイクを向けられると英語で感謝の思いを述べていた。

中継したFODの配信でも映ったこの場面。滑り切った高木の表情に対して、X上には「こんなにスッキリした高木美帆のお顔久しぶり（？）いや初めて（？）見たかも」「本当に、柔和になった。いい顔」「しばらくはゆっくりと心身を休めてほしいですね」「とても良いお顔していらした」「清々しい」との声が寄せられていた。

31歳の高木はミラノ・コルティナ五輪で500、1000メートル、団体パシュートで銅メダルを獲得。2018年平昌五輪ではメダル3つ、22年北京五輪では4つのメダルを獲得し、通算で夏・冬季を通じて日本女子最多となる10個のメダルを獲得している。



（THE ANSWER編集部）