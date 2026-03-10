１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円５９銭前後と前日午後５時時点に比べ８０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円２０銭前後と同横ばい圏で推移している。



前日のニューヨーク市場では、米・イスラエルとイランによる軍事衝突の行方が警戒されるなか１５８円台半ばで推移していたが、トランプ米大統領が「イランとの戦争はほぼ完了した」と述べたと伝わると１５７円６０銭近辺までドルは下落。「有事のドル買い」のポジションを閉じる動きが強まった。この日も午前８時時点では１５７円８０銭前後で推移していたが、午前９時５０分過ぎには１５７円５０銭台までドル安・円高が進行。ドルの下値を探る展開となっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６２５ドル前後と同０．００６０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。









出所：MINKABU PRESS