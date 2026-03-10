「家電大賞」は、モノ・トレンド情報誌「GetNavi」および同ウェブメディア「GetNavi web」と、家電と暮らしの情報サイト「家電 Watch」による年に1度の総合家電アワード。今年で11回目となった「家電大賞2025-2026」では、2025年発売のノミネート家電151製品のなかから、読者の投票（投票期間は2025年11月21日〜2026年1月5日）により、グランプリと部門賞（特別賞含む全28部門）が決定しました。今回は、スマートウェルネス家電部門、シャワーヘッド部門、セキュリティ家電部門、防災・アウトドア家電部門、EV部門の金賞・銀賞・銅賞を受賞した製品を一気に紹介していきましょう！

※「家電大賞」は、株式会社ワン・パブリッシング及び株式会社インプレスの登録商標です（商標登録第6534313号）

スマートウェルネス家電部門

金賞 TOTO「ネオレストLS-W」

投票者コメント ・毎日の便の状態で健康アドバイスがもらえるのは画期的だと思う。(40代・パート/アルバイト)

・トイレに新たな価値を生み出したこの製品こそ家電大賞にふさわしい。(40代・主婦/主夫)

・次世代って感じがした。(30代・主婦/主夫)

・トイレで健康管理をする発想がすごい。(20代・その他)

※担当者のインタビューは総合グランプリ受賞商品ページに掲載しています

ファーウェイ・ジャパン

HUAWEI WATCH D2

ウェアラブル血圧計

オープン価格（実勢6万280円）

Amazon

楽天 ŌURA

Oura Ring 4

5万2800円（Silver）〜

シャワーヘッド部門

金賞 MTG「ReFa FINE BUBBLE VEIL」

投票者コメント ・髪の毛がものすごくまとまりがよく艶が出てびっくりした。シャワーでこんなに変わるなんて目からウロコだった。(30代・主婦/主夫） ・肌あたりが優しくてもしっかり汚れを洗い流せ、さらに節水力も高く、使い心地も良かった。(30代・パート/アルバイト) ・一度使用しただけで肌艶が格段によくなった。 (20代・主婦/主夫）

担当者の受賞コメント このたび「ReFa FINE BUBBLE VEIL」が金賞をいただけたことを大変光栄に思います。 評価いただいたポイントは、“浴びる美容液。”という新発想と、独自テクノロジーによるファインバブルが生み出すプレミアムなシャワー体験です。手元のレバーひとつで美容液成分がシャワーに溶け出し、入浴後の肌をしっとりと整えながら、乾燥や摩擦といったダメージリスクからやさしく守ります。毎日のシャワー時間を、美容液成分とファインバブルの融合によって“浴びる美容液”という特別な美容習慣へと昇華できる点も、本製品ならではの価値だと考えております。 忙しい毎日の中でボディケアが後回しになりやすい現代において、無理なく“ながらで全身ケア”を叶える新しい習慣をご提案できれば幸いです。ご購入者さまからも「バスタイムが楽しみになった」「肌あたりが心地よい」といった声をいただいております。



（株式会社MTG ReFa PR担当 八周舞さん）

パナソニック

ファインバブルシャワーヘッド

ファインベールEH-SH50

オープン価格（実勢3万3660円）

Amazon

楽天 TKS

Avanti 洗髪特化型シャワーヘッド

「スカルプファイン・スターターキットTK-A301」

1万1000円

Amazon

セキュリティ家電部門

金賞 パナソニック「モニター付き屋外カメラ VL-CV100K」

投票者コメント ・インターネットなしで接続できること。威嚇の言葉もかけられるということで非常に便利だと思います。(80代・主婦/主夫） ・簡単設定で安心できる。(60代・その他) ・安全第一、パナソニックブランド (50代・その他)

担当者の受賞コメント このたびは家電大賞セキュリティ家電部門金賞という栄誉ある賞を賜り、心より御礼申し上げます。 「モニター付き屋外カメラ VL‑CV100K」が今回ご評価いただけたのは、屋外での異変を把握できる安心感と、スマホを使わなくても使用できる手軽さ、モニターをタッチパネルで感覚的に使える操作性を両立した点などと考えています。 昨今は特殊詐欺や強盗などの事件が話題になり、生活者の防犯意識が高まり続けている中、多くの方が簡単に安心して毎日の生活を過ごすことができるよう、そして無理なく安心安全な環境をつくりたいという想いで本製品を開発しました。防犯機器を特別なものではなく、暮らしに自然に溶け込む“生活家電”として普及させることも目指したポイントです。 今後も皆さまの暮らしに寄り添い、快適な生活に貢献できる製品づくりに邁進してまいります。



（パナソニック株式会社 コンシューマーマーケティングジャパン本部 商品マーケティングセンター AVC商品部 課長 古庄直幸さん）

スイッチボット

SwitchBot スマートテレビドアホン

1万8980円

Amazon

楽天 スイッチボット

SwitchBot ドアロック

Ultra 顔認証セット

公式ストア価格3万4980円

Amazon

防災・アウトドア家電部門

金賞 Jackery Japan「Jackeryポータブル電源1500 New」

投票者コメント ・災害が多い今、備えておくと良いアイテム。（２0代・自営業） ・このご時世やはり1台は常備しておきたい商品。（50代・パート/アルバイト）

・Jackeryのポータブル電源は信頼性が高く、災害時の備えとしてもアウトドア用としても安心して使える点が魅力。（40代・主婦/主夫）

担当者の受賞コメント 昨今の防災意識の高まりから、大容量モデルのニーズは増えてきており、その中でも、複数家電を同時に使用することができる1536Whの大容量と2000Wの高出力が本製品の魅力です。Jackery同クラスの既存モデルよりサイズが約44％小さく、重さも約15％軽量化し、持ち運びやすさを実現したことで、非常用電源としてもアウトドアでも活躍可能なことが評価につながったと考えます。 日本の家庭コンセントの最大出力は1500Wで、複数家電を同時に使用して1500Wを超えると、ブレーカーが落ちる場合があります。本製品は1536Whの大容量と2000Wの高出力で、消費電力が少し超えてもブレーカーが落ちる心配がありません。日常ではコンセントに挿したまま家電に充電する「パススルー機能」、災害など停電発生時はすぐにポータブル電源からの給電に切り替える「UPS機能」を使用でき、平時でも安心して利用できることも高い評価を得ています。



（株式会社Jackery Japanマーケティング本部マーケティング第一部 部長 犀川雅未）

ケルヒャー

モバイル高圧洗浄機

OC Handy Compact（ハンディエア）

オープン価格（実勢1万5000円）

Amazon

楽天 アンカー・ジャパン

Anker Solix C2000 Gen 2

Portable Power Station

19万9900円

Amazon

EV部門

金賞 ホンダ「N-ONE e:」

投票者コメント ・加速、減速のフィーリングが軽自動車のレベルではなく、高級車に匹敵する。（60代・男性） ・ホンダの車はわくわくさせてくれるから。一回の充電で走行距離も300km弱で通勤にも使えるし、価格もそれなりだし何よりもN-ONEがかっこいいから。（50代・男性） ・ホンダ自動車のスタイルの良さと実用性の良いところが使いやすいように感じるので、ぜひ乗りたいと思う1台です。（50代・女性）

担当者の受賞コメント この度は、EV部門 金賞をいただきましたこと、N-ONE e: 広報担当として、御礼を申し上げます。N-ONE e:は、お客様の何気ない毎日がいきいきと活発なものになるように、との想いを込めて開発してまいりました。愛着の湧くエクステリアデザインや広い室内、EV ならではの力強くクリーンな走りと静粛性を提供すると共に、日常使いで安心してお乗りいただけ航続距離 295km（WLTC モード） を実現しました。クルマとしての性能を追求しながら、給電機能やV2Hなど、非常時には大容量バッテリーとして使えるEVならではの便利で暮らしに役立つ機能も備えています。クルマ選びをする際には、スムーズでクリーンな走りと、給電機能によりアウトドアの楽しみも広がり、停電対策も可能なHondaのEVを候補に入れていただけますと幸いです。

（本田技研工業株式会社 国内四輪営業部 宣伝・広報課 菅野奏曲さん）

ボルボ

ボルボ EX30 Cross Country

649万円 フォルクスワーゲン

ID. Buzz

888万9000円〜 ボルボボルボ EX30 Cross Country649万円フォルクスワーゲンID. Buzz888万9000円〜

