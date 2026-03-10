公立中学校教諭の４割が２０２４年度、国が上限とする「月４５時間」を超える時間外勤務をしていたことが９日、文部科学省の調査でわかった。

高校では３割弱、小学校でも２割の教諭が時間外に月４５時間を超えて働いていた。

調査は全国の都道府県や市町村の教育委員会を対象に実施した。結果によると、２４年度に時間外勤務が月４５時間超だった教諭の割合は中学校３９・５％、高校２７・４％、小学校２２・２％。時間外勤務の月平均時間は中学校が４０・４時間で最も長く、高校３３・４時間、小学校３０・６時間だった。

時間外勤務には、土日や校外での業務に充てた時間は該当するが、平日の休憩や持ち帰り仕事の時間は含まれていない。

教員の処遇改善を目的に昨年６月に成立した改正教員給与特別措置法（給特法）では、２９年度までに月平均の時間外勤務を３０時間程度に削減することを目標に掲げている。

各教委には学校の働き方改革の推進が求められるが、今回調査では、中学校で時間外勤務が月平均３０時間を超えていた教委の割合は８０・７％を占め、高校では６４％、小学校でも５１・３％に上った。給特法の指針で、学校以外が担うべき業務と示された「保護者の不当要求などへの対応」「給食費などの徴収管理」を学校外で行う体制を整備している教委は昨年９月時点で、５割を下回っていた。

文科省働き方改革推進室の担当者は時間外勤務は改善傾向がみられるとし、「働きやすさと働きがいの両立を図り、教員が子どもと向き合う時間を確保できるようにしたい」としている。