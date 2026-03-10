『ゴジュウジャー VS ブンブンジャー』から新規場面カット解禁 入場者プレゼントは「キャラクタークリアスタンド」に決定
Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー VS ブンブンジャー』より、新規場面カットが解禁。また、入場者プレゼントとして「ゴジュウVSブンブン キャラクタークリアスタンド」の配布が決定した。
【写真】『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー VS ブンブンジャー』新場面写真
本作は、スーパー戦隊シリーズ50周年、そして「VSシリーズ」30周年の集大成となるシリーズ最新作。ゴジュウジャーとブンブンジャーを助け、世界を崩壊の危機から救うため、歴戦の勇士であるボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグルも駆けつける。
新たに解禁された場面カットは全4点。1枚目には、ファイヤキャンドルとユニバースノーワンが槍を交える緊迫のシーンが収められている。その激しい戦いの一方で、状況を理解しきれず戸惑う焔先斗とビュン・ディーゼルの姿も映し出されている。
2枚目では、何かに驚いたような表情を見せる細部調と、陸王のぬいぐるみを手にしたブーケが登場。緊張感の漂う状況の中で、2人が何を目撃したのか気になるカットとなっている。
3枚目には、物陰から何かを見守るかのようなデコトラーデ、ヤイヤイヤルカー、イターシャの姿が捉えられており、物語の裏側で暗躍する存在を予感させる意味深な1枚だ。
そして4枚目では、敵と激しく戦うロボたちの姿が登場。リョウテガソードとブンブンジャーロボチャンピオンが並び立ち、迫力あるバトルシーンを想像させるカットとなっている。
さらに、入場者プレゼントとして「ゴジュウVSブンブン キャラクタークリアスタンド」の配布が決定した。第1週目（3月20日〜3月26日）のアクリルスタンドには、ゴジュウウルフ、ブンレッド、ボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグルが登場。第2週目（3月27日〜4月2日）はゴジュウレオン、ゴジュウティラノ、ゴジュウイーグル、ブンピンク、ブンブラック。第3週目（4月3日〜4月9日）は、ゴジュウユニコーン、ゴジュウポーラー、ブンブルー、ブンオレンジ、ブンバイオレット。なお、数量限定のため先着順での配布となり、無くなり次第終了となる。
Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー VS ブンブンジャー』は、3月20日より新宿バルト9ほかにて期間限定上映。7月29日にBlu-ray＆DVD発売。
