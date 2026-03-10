「韓国戦の先発のコ・ヨンピョ投手は角度のある力強いボールを投げていましたが、まさかそのピッチャーからホームランだけで4点取るとは……と驚きました」

【写真】大谷を笑わせた牧秀吾の「試合前の声だし」。DeNAでも20代前半でキャプテンに選ばれた天性のリーダーぶりはさすが

侍ジャパンがWBCプールC1位通過を決めたオーストラリア戦の試合後、元DeNAベイスターズ投手、三嶋一輝はこう話した。今年引退を発表し、いわば最も「現役に近いOB」である三嶋。台湾戦、韓国戦、オーストラリア戦で印象に残ったシーンを聞くと、真っ先に出てきたのが「韓国戦での鈴木誠也選手の右中間へのホームラン」だった。



鈴木誠也 ©文藝春秋

「鈴木選手には引っ張ってのセンターへのあたりのイメージがありました。でも韓国戦での2ランは強引に引っ張らなかった。本人の中ではもしかしたら長打ではなく『逆方向への強い打球』という意識だったのかもしれませんが。でもあそこできっちりスタンドに運ぶパワーと技術。ボールがよく見えてるんだろうなと思いました」

大谷、鈴木、吉田…「打つべき人が打っていた」1次ラウンド

しかし三嶋はあの日の2本のホームランと同じくらい、同点で迎えた7回、満塁の場面でまわってきた鈴木誠也選手が押し出しの四球を選んだことが鮮烈だったという。それはメジャーリーガー、鈴木誠也の“進化”。

「押し出しの時に小さなガッツポーズしたじゃないですか。僕も彼とは何度も対戦してますけど、打ち損じた時、本当に悔しがる。ピッチャーにまでその声が聞こえるくらい悔しがるんですよ。そんな熱い選手があの満塁の場面で、しっかりボールを見て……2本ホームランを打った後なのに落ち着いてました。

あそこで打ったら3本目になるわけですけど、でもチームの状況を踏まえ、相手ピッチャーが制球に苦しんでるのもちゃんと見抜いていた。前のバッターも四球で出てるので、ファーストストライクの甘い球を思いっきり振っていってもいい場面だったし、僕も一球くらいいくかなと思って見てたんですけど、そこはしっかりチームのために冷静な判断。あれは素晴らしい四球だったと思います」

鈴木誠也はもちろん、大谷翔平、吉田正尚……メジャー組の活躍が特に光った1次ラウンドの3戦。三嶋も曰く「打つべき人が打っていた」。一方で調子が上がらず苦しんでいる印象のNPB組。メジャーリーガーとNPB在籍の選手をわけているものはなんなのかと尋ねると「大きな違いはないと思いますけどね」と少し考えてからこう続けた。

「メジャー組はやっぱり自分が打つ球、打てる球をしっかり強くスイングしてますよね。こんなに日本人メジャーリーガーがみんながしっかり打つというのも今までになかったんじゃないですか」

「でもこれから準々決勝、準決勝とあがっていったら、メジャー組もどんどん研究されるでしょうしそう簡単にホームラン量産とはならないのでは。実際オーストラリア戦ではポイントをズラされてのフライアウトが多かった。動くボールやインサイドもうまく使って、オーストラリアは相当日本対策をしてきたなと感じました。そうなると長打だけではない、バントだったり盗塁だったり、日本らしい機動力を持った選手がキーマンになってくる可能性はありますね。メジャー組とはまた別の“ラッキーボーイ”が出てきてほしい」

1年目の5月に「三嶋さん大丈夫ですか？」と先輩を励ます牧の図太さ

たとえば……（元チームメイトである）牧秀悟選手とか？ と振ると、「そうですね、牧、僕大好きなんですよ」と笑う三嶋。

「みなさん牧に対して『面白いことをしてくれる選手』っていう印象を持ってると思います。もちろんそうなんですよ。牧がルーキーで入っていた時、僕はちょうどクローザーをやってました。牧は開幕からセカンドにいて、最初はなかなかルーキーから話しに来づらいじゃないですか。僕とは年もだいぶ離れてるし。でも自分からコミュニケーションを取ろう、入っていこうとする選手でした」

「そのコミュニケーションの取り方も押し引きが上手くて。彼が1年目の、5月くらいか、僕がクローザでピンチになると牧が一人マウンドに来て『三嶋さん大丈夫ですか？』『落ち着いて』って。僕励まされましたからね、ルーキーの牧に（笑）」

三嶋には明るく楽しいだけではない牧秀悟を知った、忘れられない場面があるという。

「『一人一人もっと頑張ってやっていきましょうよ』って泣きながら…」

「牧がキャプテンに任命されて、チームが苦しかった時のミーティングで『一人一人もっと頑張ってやっていきましょうよ』って泣きながら話していた時の姿。考えてみたら、めちゃくちゃ若いんですよ。まだ24か25ぐらいでキャプテンでしたから。周りは年上の人間ばかりの中で自分の思いを必死に伝えようとしていました。怪我でファームに落ちてきた時も、復帰するために黙々と練習に取り組んでいたし、彼はみなさんがイメージする『面白い牧秀悟』だけじゃない。もちろんそういう部分もありますけど」

「僕がいい選手だなと思う人は、たいてい弱音を吐かない。牧が一番すごいと思うのはそこです。弱音を言わない、言い訳もしない、悪口を言わない。だから牧選手を嫌いな人はいないんです。きっとそういう人柄だから大谷選手にも可愛がられるし、チームのムードを盛り上げられる」

オーストラリア戦4回、牧のヒットもあり2アウトながら満塁。バッターは大谷翔平。絶好のチャンスでセカンドランナーの牧がまさかの牽制アウト。チャレンジも認められず、牧はしばし呆然と2塁ベース上で正座をしていた。「さすがの牧選手も落ち込んでいるでしょうか」とおそるおそる聞くと、「大丈夫だと思いますよ」と三嶋はいう。

「これはコーチもよく言ってました。『エラーしたら普通選手は引きずるものだけど、あいつ（牧）はケロっとして次の打席に向かうんだ』って。意外とそういう強さもある。切り替えが上手なのはもちろんですけど、本当は落ち込んでいたとしても、それを周りに悟らせない。悟らせないようにふざけることしてるのかなと思うときがあります」

「牧はベイスターズを象徴する選手として、相当なプレッシャーを背負ってずっと野球をやってきたんだと思います。ぜひ次のラウンドでもベイスターズの選手たちが気合いが入るようなそういうプレーを見せて、ベイスターズにもいい影響を与えてほしいですね」

（西澤 千央）