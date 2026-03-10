女優橋本環奈（26）が主演するフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（月曜午後9時）第9話が9日放送され、世帯平均視聴率（関東地区）が4・8％だったことが10日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は2・8％。

第1話は世帯8・1％、個人5・0％。第2話は世帯6・1％、個人3・6％。第3話は世帯6・1％、個人3・6％。第4話は世帯6・0％、個人3・8％。第5話は世帯5・0％、個人2・9％。第6話は世帯5・8％、個人3・6％。第7話は世帯5・3％、個人3・2％。第8話は世帯5・0％、個人2・9％

橋本は「月9」初主演。同作は、実在する女性医師の半生を基にしたオリジナルストーリーで、高校を退学した元“ヤンキー娘”田上湖音波（橋本）が親友の事故死をきっかけに、猛勉強を経て脳神経外科医となり、患者に真摯（しんし）に寄り添いながら医療現場を改革していく痛快医療エンターテインメント作品。持ち前の義理人情であらゆる理不尽に真っ向からぶつかる姿を描く。向井理、宮世琉弥、吉田鋼太郎らも出演。主題歌はAdo「エンゼルシーク」。

第9話はお台場湾岸医療センターで、大規模災害の訓練についてミーティングが開かれていた。誰もが面倒な役割から逃れようとする中、湖音波（橋本環奈）はリーダーに立候補すると、参加していたそれぞれの科に役割を振り分ける。そんな中、どこからともなくいびきが。

寝ていたのは産婦人科医・飯塚涼（葉山奨之）。湖音波は飯塚にも役割を依頼するが「俺、パス。しんどいから」と言うと再び寝てしまう。ナメた態度に「こいつ、殴っていい？」とイラつく湖音波。

ある日、湖音波は院内のロビーで座り込んでしまっていた妊婦・内村瑠花（紺野彩夏）に駆け寄る。元ヤンの瑠花とその夫・大祐（内藤秀一郎）は動画で話題の「ヤンキー先生」の湖音波に会えたことを喜び、大祐は湖音波に瑠花の担当医である飯塚が頼りないと相談する。

湖音波は飯塚に大祐の気持ちを伝えるが、飯塚は担当でもないのに一生懸命な湖音波に対し「しんどくない？」とつぶやいて去っていく。

そんな中、湖音波は院長の大河原（大塚寧々）に呼び出される。大河原は、以前湖音波が中田（向井理）宛に紹介状を書いた亜里沙（湯山新菜）の執刀を最後に、中田が手術をしなくなったこと、そして元研修医・小田桐（八木勇征）の退職について何か知らないかと湖音波に尋ねる。

中田から「これ以上、宮村亜里沙さんの件を調べるな」と言われたと明かす湖音波に、大河原は「辞めた小田桐蒼先生に会ってきて」と依頼。小田桐の元を訪ねた湖音波は、最初に亜里沙を診たのは自分だと伝え、彼女が亡くなった理由が知りたいと訴える。小田桐はそんな湖音波を突っぱねるが…。