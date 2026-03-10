【写真クイズ】この食材の名前は？　花粉症の人の強〜い味方です

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■初春に摂りたい

正解：ジャバラ

難易度：★★★☆☆

邪を払うほど酸っぱい!?

ジャバラとはミカン科ミカン属に属する柑橘類の一種です。この果実は、ユズや九年母（くねんぼ）などが自然交配して生まれたとされる、和歌山県東牟婁郡北山村を原産とする大変珍しい品種です。

その名は「邪（じゃ）を払う」ほど酸っぱいことに由来します。昭和の終わり頃までは原産地である和歌山県北山村に数本しか存在せず、「幻の果実」と呼ばれていました。現在も村の基幹産業として大切に育てられています。

旬の時期は、11月下旬から2月頃の冬場です。ちょうど冬の寒い盛りに、鮮やかな黄色に色づいたジャバラが収穫されます。

ただし、貯蔵性が高いため、収穫後に一定期間寝かせることで酸味をまろやかにしてから出荷されることもあり、春先まで楽しむことができます。

レモンやライムのような鋭い酸味を持ちながら、ユズのような爽やかな香りと、グレープフルーツにも似た独特のほろ苦さが同居しています。糖度自体は決して低くないのですが、それを上回る圧倒的な酸度とクエン酸の含有量により、生でそのまま食べるにはかなりの覚悟が必要です。

もっともポピュラーなのは、果汁を絞って使う方法です。焼き魚にひとかけするだけで、脂ののった魚でも驚くほどさっぱりといただけます。また、鍋料理のポン酢がわりに使ったり、ハチミツと合わせてお湯で割る「ジャバラ湯」にするのもおすすめです。

ジャバラの香気成分や栄養の多くは「皮」に凝縮されています。そのため、皮を捨てずに刻んで薬味にしたり、マーマレードにするのが通の楽しみ方。

粉末状にされた皮は、独特の強い香りとほろ苦さ、そして酸味をギュッと凝縮した状態になっています。塩と混ぜて「ジャバラ塩」に仕立て、天ぷらや唐揚げに添える食べ方も人気となっています。

ジャバラ塩

美味しいジャバラの見分け方

まずは重さをチェック。持ったときにずっしりとした感覚があるものは、中に果汁がたっぷりと詰まっている証拠です。

逆に、見た目よりも軽く感じるものは皮が厚すぎたり、中の水分が抜けてスカスカになっていたりすることがあるので注意が必要です。

次に注目すべきは皮の状態です。表面に自然なツヤがあり、キメが細かいものを選びましょう。色が鮮やかな黄色〜橙黄色に染まっているものは熟成が進んでおり、ジャバラ特有の角のある酸味が少し落ち着いて、香りが芳醇になっています。

あわせて、ヘタの部分もチェックしてください。ヘタに緑色が残っているものは鮮度がよい証拠です。

また、ふっくらと丸みがあるものが良質とされています。

皮に多少の擦り傷や黒い斑点があることがありますが、栽培過程で枝に触れてできることが多く、味にはほとんど影響しません。

ジャバラの注目栄養素

この果実が全国的に一躍有名になった最大のきっかけは、果皮に多く含まれる「ナリルチン」というフラボノイド成分です。

この成分は、花粉症などのアレルギー反応を引き起こすヒスタミンの放出を抑制する可能性があることが研究で報告されています。

ユズやカボスといったほかの柑橘にも含まれてはいますが、ジャバラの含有量はそれらの数倍から十数倍にものぼるといわれています。

とくに花粉が飛散する時期には、果汁だけでなく、ナリルチンがより濃縮されている「皮」を活用した加工品が重宝されています。なかでも、皮を粉末にしたサプリメントも人気となっています。また、のど飴なども販売されています。

