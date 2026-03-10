ウェスティンホテル東京の「飲茶アフタヌーンティー」。広東料理「龍天門」初のアフヌンは蒸したて点心やスイーツが19種類！
ウェスティンホテル東京の広東料理「龍天門」より、2026年4月30日（木）までの期間、初のアフタヌーンティー「飲茶アフタヌーンティー」が平日限定で登場。
本格点心や香港スイーツなど、春の訪れを感じる全19種類の品々がラインナップ。香り高い中国茶とともに堪能する、「龍天門」ならではの新たな広東スタイルのアフタヌーンティーを体験しよう。
この記事の要約レポート
・ウェスティンホテル東京の広東料理「龍天門」より、店舗初のアフタヌーンティー「飲茶アフタヌーンティー」が登場
・期間は2026年4月30日（木）まで、平日限定の提供
・香港の伝統菓子と「タピオカ苺ミルク」など春らしいスイーツ9品と、10種のセイボリーが楽しめる
・点心師による蒸したてをワゴンスタイルでいただける点心
・オリジナルのハーブティーや本格中国茶など多彩なドリンクをおともに
・小さめサイズの担々麺や炒飯などオプションメニューも
広東料理「龍天門」初のアフタヌーンティーが平日限定で登場
広東料理の伝統を大切に守りながら、創造性あふれる料理で新しい驚きを届けてくれる広東料理「龍天門」では、初めてとなるアフタヌーンティー「飲茶アフタヌーンティー」の提供を平日限定でスタート。
気になる内容は、素材の味を活かしたセイボリー10品と、彩り豊かなスイーツ9品が揃う、全19種類という贅沢なラインナップ。広東料理が持つ奥深い味わいと、香港スイーツならではの華やかなエッセンスを一度に堪能できる、至福のアフタヌーンティーを召し上がれ。
いちごやハートモチーフがかわいい春仕様の香港スイーツ
スイーツは、香港で話題の「マカオエッグタルト」をはじめ、「香港エッグワッフル」や「アニマル饅頭」など、香港の伝統菓子と春らしいエッセンスを掛け合わせた全9品。グラス仕立ての「タピオカ苺ミルク」や「中国茶ブリュレ」なども用意され、最後のひと口まで、広東料理「龍天門」の世界観を楽しむことができる。
種類豊富な前菜や蒸したての点心など本格的なセイボリー
セイボリーには、「東京ミニトマトの桂花陳酒漬け」や「クラゲのレモン豆板醤漬け」、「クリスピーポークのチャイナバーガー」などの前菜を用意。さらに点心は、飲茶文化の醍醐味を体感できるワゴンスタイルで、点心師による蒸したての「薄紅色の海老蒸し餃子」、「漆黒の小籠包 黒胡椒風味」などをアフタヌーンティーのための特別仕様でお届け。
中国茶を含む多彩なドリンクやオプションメニューにも注目
ドリンクは、芳醇な香りが広がる「金芽紅茶」や烏龍茶、中国緑茶といった本格中国茶をはじめ、レモングラスや菊花茶をブレンドした龍天門オリジナルのハーブティー、TWGティーの紅茶2種など全9種類。点心の繊細なうまみや香港スイーツの甘さと調和する1杯が、味わいの余韻をいっそう豊かに引き立ててくれる。
また、オプションメニューとして、不動の人気を誇る「くるみ入り小さな担々麺」800円や「叉焼入り炒飯」600円を提供。こちらもぜひ食べてみて。
華やかな香港スイーツと広東料理の技を楽しむ、贅沢なひとときを過ごしてみてはいかが。
◆アフタヌーンティーの会場は？
一流ホテルがもてなす贅と美の時間。伝統×革新を体現した新たな広東料理
恵比寿にあるウェスティンホテル東京の2階、美食家に愛される広東料理の名門「龍天門」では、古代中国文化の王宮をイメージした空間が特別感を演出し、伝統と革新が融合したモダンな広東料理で最高の時間をもてなしてくれる。まるで香港へ小旅行するような気分で、本場さながらの味わい深い料理を楽しんで。
