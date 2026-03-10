「マジですか！」日本サッカー界にもたらされた朗報にファン安堵「思ったより重症じゃなくて良かった」「しっかり治してW杯へ」
バイエルンの伊藤洋輝が、ボールを使ったトレーニングを再開した。
26歳の日本代表DFは、2024年夏にシュツットガルトからバイエルンに加入して以降、中足骨骨折による長期離脱を強いられ、１年目の昨季はブンデスリーガで６試合の出場に留まった。昨年の11月に復帰してからは出場機会を得ていたものの、今年の２月末に右ハムストリングの負傷。またも離脱を余儀なくされた。
そんななか、３月９日にクラブは公式Xで「良いニュース。ヒロキ・イトウは今日、個別トレーニングをこなした」などと綴り、伊藤がグラウンドでボールを蹴る写真を公開した。
９日に行なわれるチャンピオンズリーグ・ラウンド16第1戦のアタランタ戦に向けた招集メンバーの中に伊藤の名前はなかったものの、戦列復帰に近づいているようだ。
現在、怪我人が続出している日本代表にとっても朗報だ。SNS上では「嬉しい」「無理はなさらずに」「マジですか！」「思ったより重症じゃなくて良かった」「焦らずにしっかり治してW杯へ」「ほんとに万全の状態で戻ってきてほしい！」などの声が上がっている。
森保ジャパンは３月末にスコットランド代表、イングランド代表との連戦を控える。伊藤は間に合うか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】復帰は近い？伊藤がボールを使ったトレーニングを再開
