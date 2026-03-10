ザ・リッツ・カールトン東京で「鉄板焼アフタヌーンティー」を開催中。鉄板焼料理と高級日本茶を味わう茶懐石のようなコース
◆ザ・リッツ・カールトン東京で「鉄板焼アフタヌーンティー」を開催中。鉄板焼料理と高級日本茶を味わう茶懐石のようなコース
ザ・リッツ・カールトン東京の「ひのきざか 鉄板焼」では、2026年4月26日（日）までの毎週日曜日限定で、伝統と革新が融合した唯一無二の「鉄板焼アフタヌーンティー」を開催中。
熟練の技が光る鉄板焼料理と希少な日本茶を、茶懐石のような全7品のコース仕立てでお届け。春野菜や旬のいちご、厳選された7種の日本茶が織りなすペアリングはまさに至福。都心の絶景を眺めながら楽しむ贅沢な食体験をぜひ。
この記事の要約レポート
・ザ・リッツ・カールトン東京の「ひのきざか 鉄板焼」で、「鉄板焼アフタヌーンティー」を開催中。期間は2026年4月26日（日）までの毎週日曜日限定
・熟練の鉄板焼技法と希少な高級茶を組み合わせた全7品のコースは茶懐石のよう
・春野菜のほろ苦さが活きた前菜や、こだわりの魚料理などがいただける
・「ほうじ茶スパークリング」や「浅蒸し茶」などの厳選された7種の日本茶が料理を引き立てる
鉄板焼の技と厳選された日本茶を堪能。茶懐石のようなティーセット
ザ・リッツ・カールトン東京の45階「ひのきざか 鉄板焼」で体験できるのは、熟練の鉄板焼技法と希少な高級茶を組み合わせた、唯一無二のアフタヌーンティー。まるで茶懐石のような趣の全7品のコースには、春野菜の苦味がアクセントになった前菜やこだわりの魚料理、遊び心あふれるひと口サイズのハンバーガーに加え、この季節はいちごを主役にしたデザートまで揃う。
料理をさらに引き立てるのは、「ほうじ茶スパークリング」や軽やかな「浅蒸し茶」などの厳選された7種の日本茶。春の息吹を取り入れた料理とお茶の香りが響き合う、五感を満たす贅沢なひとときを堪能して。
◆アフタヌーンティーの会場は？
厳選素材がありのままに踊る鉄板ショー。名門ホテルで感動のライブ体験を
ザ・リッツ・カールトン東京45階の「ひのきざか 鉄板焼」。料理ごとにステージが分かれた食のエンターテイメント空間で五感を刺激する鉄板焼き料理を堪能。優れた食材を追求し、無駄をそぎ落した調理で素材の味を自然に引き出すとともに、新しいことへの挑戦も忘れない。鉄板焼きを極めたシェフによる最高のステージを満喫して。
