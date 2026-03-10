『遊戯［完全版］』 我是白（ウォシバイ）〈著〉 黒鳥社 ５９４０円

一般的な「マンガ」のイメージからは、かなりかけ離れた作品だ。おどろくほどシンプルな線画で、抽象的な描写が、短いと６コマ、長くても２０コマほど並ぶ、ミニマル・コミックともいうべき短編集だ。ちょっとアート的ともいえるスタイルで、正直あまり期待せずに読み始めた。形ばかりにとらわれて空回りが多いのだ、こういう作品は。と思っていたら、予想はいい意味で大きく裏切られた。

収められた９４本にはどれも明確な物語はない。日常のひとこま的でもあり、不条理的でもあり、幻想的でもある。読み終えるたびに余韻にひたったり、展開の飛躍に置いてきぼりを食ってぽかんとしたり。これは単なるイメージの遊戯なのか、それとも秘められたメッセージがあるのか。作品はそれを決めつけることなく、すべてを読者に委ねる。おそらく読む人の境遇や生きざま次第で、ちがう物語が読み込まれることだろう。自分が呼吸している世の中の空気によっては、社会や政治状況の寓意（ぐうい）も響いてくるかもしれない。

中国からやってきたこの作品は、具体性を脱色した描写だからこそ、多くの人の心に届く力を持っている。いつも机の片隅に置いて、少しずつ読み進めたくなる本だ。＝朝日新聞2026年3月7日掲載