ＷＢＣ１次リーグを３戦３勝として早々と１位突破を決めた侍ジャパン。井端弘和監督（５０）は、“開幕戦”となる台湾戦（東京ド）で今回初めて吉田を４番に据えるなど、いきなり打線のテコ入れを敢行して流れをつかんだ。将が打線を組み替えた采配の背景や準々決勝以降の４番問題を探った。

正直、驚いた。衝撃を受けたファンもいたことだろう。１次リーグ初戦となる６日・台湾戦。侍のオーダーで４番に入っていたのは吉田だった。

メジャー組が出場していない２月２２日と２３日のソフトバンク戦（いずれもサンマリン）、同２７日と２８日の中日戦（いずれもバンテリン）の壮行試合計４戦は佐藤輝が４番だった。メジャー組が出場した２日・オリックス戦と３日・阪神戦（いずれも京セラ）の強化試合２戦は村上を４番に据えた。重要なターニングポイントとなるＷＢＣの“開幕戦”で打線にメスを入れること自体が異例だろう。

勇気と覚悟が必要だし重い決断だったはずだ。井端監督は打線を組んだ経緯をこう語った。「（大谷は）強化試合で（１番と２番の）両方を見させてもらった。１番に入った方が勢いと迫力といろいろなものがあった。吉田選手を４番にしたのはすごい状態も良かった。１番から流れを組んだ時に、まずはそこ（４番）が適任かなと思った」。大谷１番、吉田４番の並びがベストという発想だった。リードオフマンは、初戦で満塁弾を含む３安打５打点、新４番も２安打１打点と活躍して大勝。打線のテコ入れがずばりとはまった。

４番は固定したい−。そう考える指揮官は少なくないだろう。井端監督は選手たちの状態をしっかりと見極め、開幕前の実戦で起用した佐藤輝や村上ではなく、開幕戦で今回初めて４番を吉田に決めた。その発想はシンプルで「状態が良かった」というもの。現実的な決断であり、柔軟な対応だと感じた。

采配は的中している。１番・大谷は相手に脅威を与え、４番・吉田は７日・韓国戦と８日・オーストラリア戦で価値ある２試合連続アーチを放った。８日の試合前に４番は固定が理想か、臨機応変な起用かと聞かれた指揮官は、こう答えた。「吉田選手の状態がいいので、そこ（４番）に置くのがいいと思ってますけど。日々そこだけでなく、考えてますけど。コーチを含めて」。打線の並びを考え、選手の状態を把握し、ベストオーダーを模索する。今後も試行錯誤は続くだろう。

１月には４番候補について「みなさんが思っている４番という中で、何人もいると思います。みなさんが思っている選手がみんな候補だと思います」と語った。国内組もメジャー組も強烈なパンチ力を誇る強打者がそろう。現状では１番・大谷、４番・吉田の並びで挑む可能性が高いが、井端監督の柔軟であり現実的な発想で、最善の手を打つことになるだろう。（デイリースポーツ・伊藤玄門）