『豊臣兄弟！』“粋な演出”にネット号泣
俳優・仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第9回「竹中半兵衛という男」が8日に放送された。前回で亡くなった直（白石聖）が回想シーンで登場し、主人公・小一郎（仲野）の再起を後押しする展開に、SNSでは「直ロス再び」「涙腺崩壊」などの反響が相次いだ。
【写真】ネット号泣の回想シーン
第9回では、小一郎と兄・藤吉郎（池松壮亮）が、美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の家臣である竹中半兵衛（菅田将暉）の調略に動く。知恵者として知られる半兵衛に翻弄されながらも、斎藤家重臣・安藤守就（田中哲司）らを味方につけることに成功。織田信長（小栗旬）は龍興の居城・稲葉山城を包囲し、最終的に美濃を平定する展開が描かれた。
戦の勝利後、小一郎は直の墓前を訪れ、戦果を報告する。しかし最愛の人を失った悲しみは大きく、喜びを感じられない様子を見せる。そこに現れた直の父・坂井喜左衛門（大倉孝二）に、小一郎は直を守れなかったことを土下座して謝罪。すると坂井は「銭をよこせ！」と迫り、直とある“賭け”をしていたことを明かす。
回想シーンでは、祝言を前に故郷へ戻った直が父に小一郎の人柄を語る姿が描かれた。直は「皆が満足しないと気が済まない人」「戦はなくならないかもしれないが、無駄な殺し合いはなくせる」と語り、「とことん話し合って考え抜けば必ず道はある」と信じている小一郎の思いを伝える。父が「そんな世など来るはずがない」と一蹴すると、直は「できる方に500文」と自分のへそくり全額を賭け、「もしかしたら本当にそんな世にできるんじゃないかって騙されたくなる。それが私の旦那様じゃ」と笑みを浮かべた。
その話を聞いた小一郎は涙を浮かべながら「まだ終わっておりませぬ。その賭け、必ずや直に勝たせてみせまする」と誓う。1567年（永禄10年）9月、信長が稲葉山城を拠点とし地名を「岐阜」と改めると、小一郎は城から空を見上げ「直、わしは兄者とともにもっと強うなる。強うなってお前が見たかった世をつくってみせる」と決意を口にする。
するとその隣に直の姿が現れ、「私すごいなぁ…。小一郎なら、きっとそう言うと思った」と涙を浮かべて微笑む場面で物語は幕を閉じた。前回で命を落とした直が回想として再登場した演出に、SNSでは「号泣した」「また直に会えた」「なんて粋な演出なの」「感情がぐちゃぐちゃ」「直の言葉がこれからの小一郎を支える」「直のことを思うと胸が締め付けられる」といった反響が広がった。
