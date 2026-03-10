【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は９日、プエルトリコで１次ラウンドＡ組、米国で同Ｂ、Ｄ組が行われ、Ｄ組ではドミニカ共和国が３連勝で１次ラウンド突破を決め、ベネズエラの８強入りも決定した。

両者は１１日に対戦し、敗れたチームが１４日（日本時間１５日）の準々決勝で日本代表「侍ジャパン」と対戦する。

ドミニカ共和国１０―１イスラエル

ドミニカ共和国は二回にタティスの満塁弾などで５点を奪い、その後も着実に加点した。イスラエルは本塁打の１点にとどまった。

３連勝で危なげなく準々決勝進出を決めたドミニカ共和国。メジャーのスター選手が並ぶ打線で主役になった１番タティス（パドレス）は「最も重要なのは、チームが次のラウンドに進むことができたことだ」とうなずいた。

二回、押し出し四球で先制した直後に打席へ。チェンジアップをすくい上げるように引っ張って左翼席へ満塁アーチを放り込むと、スタンドの盛り上がりは最高潮に達した。七回の好機ではしぶとく左前へ運んで２点適時打。再び勝負強さを見せた。

チームは３戦連続２桁得点と、前評判通りの破壊力を見せている。「自分たちはただフィールドに出て、全てを出し切っている。自分たちの最高の野球をするだけだ」とタティス。１１日のベネズエラとの１次ラウンド最終戦はもちろん、その先も、変わらぬ姿勢で戦うつもりだ。（平沢祐）