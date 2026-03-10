◇第6回WBC1次ラウンドB組 米国─メキシコ（2026年3月9日 テキサス州ヒューストン）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国代表のアーロン・ジャッジ外野手（33＝ヤンキース）が9日（日本時間10日）、1次ラウンドB組、メキシコ戦に「3番・右翼」で先発出場。大会2号となる先制本塁打を放った。

両軍無得点で迎えた3回、先頭・ハーパーが投手強襲の内野安打で出塁。無死一塁で第2打席を迎えた。相手2番手右腕・クルーズの外角スライダーを捉えると、打球は右翼席へ一直線。先制アーチで試合を動かした。

ジャッジは初戦となったブラジル戦でも先制2ランを放っており、この一発が大会2号となった。

打線は初回2死満塁の好機でローリーが空振り三振。2回も1死一塁からチュラングが右翼線二塁打を放ち、一塁走者のアンソニーが本塁突入も相手の好守備に阻まれ、タッチアウトと得点機を逸していただけに大きな先制点となった。

ジャッジの一発で勢いに乗った打線はシュワバーの右前打などで1死一、二塁とさらに好機をつくると、アンソニーが右中間スタンドへ豪快な3ラン。一挙5点を奪い、主将のジャッジは自身の一発以上に大喜びした。