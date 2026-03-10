＜貧乏旅行が苦痛です…＞節約は正義なのに？「奥さんが可哀想…」戸惑い【第9話まんが：夫の気持ち】
私はトモベショウタです。専業主婦の妻（カホ）との間に、娘（アコ・小1）と息子（カイト・年少）がいます。わが家は夏は海、冬にはスキーへ行くのが恒例です。子どもたちのために年2回も家族旅行を計画するなんて、我ながら家族想いの父親だと思います。でも最近、うちの妻は、旅行のたびにつまらなさそうな顔をするようになりました。せっかく遠くへ連れて行ってやってるのに、不平不満をあらわにする妻の態度はありえません。去年の夏も……。
妻は専業主婦だから、旅行の費用を払うのは私です。子どもたちはこれから成長するし、お金がかかる時期に備えて、今から貯めておかなくてはいけません。旅行の出費は大きいから、できるかぎり節約しなければ。そう思っていたのですが……。
会社で家族旅行の話をすると、思いがけない反応が返ってきました。家族に我慢を強いているんじゃないかと、少し責めるように言われてしまったのです。私の考え方は、「奥さんが可哀想」と言われるほどのことなのでしょうか……？
わが家はやっと息子が幼稚園に入園したところです。
だから節約するに越したことはありません。
なのに妻は、買い物へ行くとお菓子やジュースなど、生活に必要がないものまで買い物カゴに入れてしまいます。
私に言わせれば無駄だし浪費でしかありません。
だから妻が間違いに気付けるようにアドバイスしてやっているのです。
ただ義両親もどうやら同じ感覚らしく、先日は妻と子どもたちを連れて豪華な温泉旅行を楽しんでいました。
思わずため息が出てしまいます。
贅沢を覚えさせたところで、いいことなんてありません。
どうしたら妻が理解してくれるのでしょうか……。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
妻は専業主婦だから、旅行の費用を払うのは私です。子どもたちはこれから成長するし、お金がかかる時期に備えて、今から貯めておかなくてはいけません。旅行の出費は大きいから、できるかぎり節約しなければ。そう思っていたのですが……。
会社で家族旅行の話をすると、思いがけない反応が返ってきました。家族に我慢を強いているんじゃないかと、少し責めるように言われてしまったのです。私の考え方は、「奥さんが可哀想」と言われるほどのことなのでしょうか……？
わが家はやっと息子が幼稚園に入園したところです。
だから節約するに越したことはありません。
なのに妻は、買い物へ行くとお菓子やジュースなど、生活に必要がないものまで買い物カゴに入れてしまいます。
私に言わせれば無駄だし浪費でしかありません。
だから妻が間違いに気付けるようにアドバイスしてやっているのです。
ただ義両親もどうやら同じ感覚らしく、先日は妻と子どもたちを連れて豪華な温泉旅行を楽しんでいました。
思わずため息が出てしまいます。
贅沢を覚えさせたところで、いいことなんてありません。
どうしたら妻が理解してくれるのでしょうか……。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子