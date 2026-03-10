なぜ訪問販売の商品を人は購入してしまうのか？【社会心理学】

なぜ訪問販売の商品を人は購入してしまうのか

人は自分の行動に一貫性を持ちたがる

訪問販売員に「話だけでも聞いてもらえませんか？」と言われ、断るつもりでしぶしぶ話を聞いていたらいつの間にか商品を購入していた、なんて経験はありませんか？

このように相手が承諾しやすい小さな要求から段階的に要求を大きくし本来の要求を成功させる技術を「フット・イン・ザ・ドア・テクニック」と言います。この技術を調べるためにフリードマンとフレージャーは戸別訪問による実験を行いました。

実験者たちは、「交通安全の市民会」と称して住宅街を訪問し、「安全運転をしましょう」と書かれた看板を玄関先の庭に設置させて欲しいと頼みました。

ふつうに看板設置を要請した場合の承諾率は16.7％でしたが、２週間前に小さな要請を承諾した家の場合は、なんと承諾率が最大で約76％まで上昇したのです。２週間前に行った要請とは全部で４パターンあり、看板設置の時とは別の団体として訪問しました。

ひとつ目は「安全運転」と書かれた10センチ角のステッカーを車や窓に貼ってもらうという要請。ふたつ目は地域美化のステッカーを貼ってもらうという要請。３つ目は交通安全の立法化を求める嘆願書への署名。４つ目は地域美化の立法化を求める嘆願書への署名。これらの小さな要請を事前に行ったことで、ひとつ目の要請後の看板設置承諾率は約76％、それ以外の要請後の看板設置率は約47％でした。

被験者は、小さな要請を承諾したことで「自分がいいと感じた要請は受け入れるべき」という一貫性を持ちたいと思う心理が働き、看板設置の承諾率が上がったのです。こういった一貫性を持ちたいと思う心理のことを「一貫性要求」と言います。

