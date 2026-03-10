自律神経に素早くアプローチできる！ツボ押しが高血圧に効く理由とは？【1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法】

自律神経に素早くアプローチできる！ツボ押しが高血圧に効く理由

ツボで血圧が下がる仕組み

ツボ押しは体をめぐる気（エネルギー）の流れを調整し、心身の健康を維持する東洋医学の治療法です。気の通り道を経絡といい、経絡の要所にあるのが経穴、いわゆる「ツボ」になります。このツボを西洋医学の視点から見ると「神経が集中している場所」ととらえることができます。

私たちの体は神経というネットワークを全身に張りめぐらすことで、わずかな変調も脳に伝える仕組みを備えています。異変を察知した脳が素早く対処することで、症状が現われる前にトラブルや病気を防ぐことができるわけです。この優れた情報網が停滞しやすい場所がツボです。交通量の多い交差点と同様に、神経が交錯するツボでも渋滞が起きがち。これを交通整理して、脳への神経回路の通りをスムーズにするのが「ツボ押し」なのです。

こうして自律神経に直接アプローチできるのはツボ押しならではのメリット。しかも薬のように強制的ではなく、そのときの体にとってベストな血圧値まで下げてくれます。不自然な下げすぎも、副作用もありません。体にやさしい、有効で優れた降圧方法なのです。

運動効果で血行不良が解消されると、肌ツヤや髪の毛のハリも出てきます。さらに、「加藤式降圧ストレッチ」や「バンザイ体操」は姿勢の改善効果が期待でき、見た目も若返ります。

