地上波初放送『ラストマイル』に反響 今は亡き火野正平さんの姿に「泣けた」「さみしいなぁ」
TBSは9日、満島ひかり主演の映画『ラストマイル』（2024年8月公開／後8：55）を本編ノーカットで地上波初放送。SNSには、同作が映画の遺作となった名優・火野正平さん（24年11月死去／享年75）の姿に多くのコメントが寄せられている。
【写真】話題となった『ラストマイル』では配達員を演じた火野正平さん
映画『ラストマイル』は、監督・塚原あゆ子×脚本・野木亜紀子の最強タッグによるノンストップ・サスペンスエンタテインメント。11月、流通業界最大のイベントのひとつ“ブラックフライデー”の前夜、世界的なショッピングサイト最大手から配送された段ボール箱が爆発する事件が発生。やがてそれは日本中を恐怖に陥れる謎の連続爆破事件へと発展していく。火野さんは、羊急便の委託ドライバー佐野昭役を演じた。
映画の遺作となった同作の地上波放送にSNSでは、「ラストマイル見るたびに火野正平さんの演技が好きすぎて泣けた」「火野正平さん、いい役者だった」「火野正平さんの演技をひさびさに観られて、世代もあるのだろうが、強く印象に残った」「火野正平が実に渋くてイイ演技見せてくれてたな」「もう火野正平いないんだもんなぁ。さみしいなぁ」「火野正平さん見てほんとにうるっときちゃった」など、その姿を懐かしむ声が多数上がっている。
【写真】話題となった『ラストマイル』では配達員を演じた火野正平さん
映画『ラストマイル』は、監督・塚原あゆ子×脚本・野木亜紀子の最強タッグによるノンストップ・サスペンスエンタテインメント。11月、流通業界最大のイベントのひとつ“ブラックフライデー”の前夜、世界的なショッピングサイト最大手から配送された段ボール箱が爆発する事件が発生。やがてそれは日本中を恐怖に陥れる謎の連続爆破事件へと発展していく。火野さんは、羊急便の委託ドライバー佐野昭役を演じた。