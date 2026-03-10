歌手の巴山萌菜（36）が10日までにXを更新。妊娠を報告した。

巴山は誕生日の9日、自筆の文書で「私事で大変恐縮ではございますが この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と伝え、「家族、そして子供が大好きなので楽しみが増え 日々成長する小さな命をこの体で感じ、喜びと共にどうか無事に生まれてきてくれることを願う毎日です」とつづった。

今後の音楽活動については「6月以降、ステージに立つ事をお休みさせていただきます」と説明。「現在控えている残り数回のライブに向けてたくさんの仲間に支えられ、準備することができており感謝の気持ちでいっぱいです」と思いをつづり、「シンガーとしてはもちろん、ひとりの人間として、そして母としても、より一層精進して参りますので温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。

東京都出身の巴山は「STAR☆ANIS」と「AIKATSU☆STARS!」の元メンバー。TVアニメ『アイカツ！』内のキャラクター(夏樹みくる、氷上スミレ)の楽曲の歌唱を担当していた。2018年1月から「Re:versed」のボーカルとしても活動している。24年12月、一般男性との結婚を報告していた。